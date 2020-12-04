Добавила полномочий частным охранникам Росгвардия

Росгвардия добавила полномочий частным охранникам

Сотрудники частных охранных предприятий будут вправе задерживать и передавать в органы внутренних дел граждан, посягнувших на охраняемое имущество либо нарушивших пропускной или внутренний режим. Это следует из новых требований к должностным инструкциям частных охранников, утверждённых Росгвардией. Соответствующий приказ вступил в силу 2 декабря… Каким образом сотрудникам ЧОПов позволено защищать вверенные им объекты, разбиралась «Парламентская газета».

Соблюдайте правила

Приказ Росгвардии связан с передачей ей части полномочий от Министерства внутренних дел, в том числе по лицензированию частной охранной деятельности, а сам приказ появился вместо практически аналогичного документа, изданного МВД в 2011 году. Впрочем, несколько пунктов в требованиях к должностным инструкциям сотрудников ЧОП претерпели корректировку.



«Положения приказа приведены в соответствие с положениями закона о частной охранной деятельности», — пояснил «Парламентской газете» представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Так, если МВД предписывало приводить в должностной инструкции «требования заказчика к посетителям объекта охраны», то Росгвардия — установленные заказчиком правила, которые должны соблюдать посетители и персонал предприятия.

Помимо общих сведений об объекте охраны и списка людей, чьи приказы обязан исполнять охранник, в инструкции позволяется указать и другие положения. Тут тоже некоторая новация: по старому приказу, они могли касаться статуса охранника, по новому — только его трудовых функций.

В числе обязанностей частного стража обязательно должен приводиться порядок его действий при задержании граждан и последующей их передаче органам внутренних дел. Из требований МВД следовало, что это может произойти только с нарушителем, посягнувшим на охраняемое имущество. Новый приказ Росгвардии подразумеваем, что охранник вправе задержать не только таких граждан, но и тех, кто нарушает пропускной или внутренний режим.

Зачем ЧОПу инструкции

Должностная инструкция — обязательный документ для легальной работы частного охранного предприятия. В законе «О частной детективной и охранной деятельности» закреплено, что сотрудники ЧОП обязаны соблюдать их.

Саму инструкцию составляют руководители охранного предприятия, но один её экземпляр они обязаны направить в Росгвардию вместе с уведомлением о взятии объекта под охрану.

«Соответственно, лицензионно-разрешительные подразделения Росгвардии изучают их на соответствие положениям приказа и законодательства», — пояснил Валерий Грибакин. Он подчеркнул, что это входит в число функций его ведомства в части контроля за частной охранной деятельностью.

В инструкции, по сути, приводится вся информация об объекте охраны и о действиях сотрудников, обеспечивающих его безопасность. В числе прочего там нужно указать, например, как охранник должен контролировать состояние и исправность систем видеонаблюдения и сигнализации, как ему следует принимать и передавать дежурства, а также что нужно предпринять в случае чрезвычайной ситуации.

Когда сотрудник ЧОП может выстрелить

Важная часть инструкции — перечисление прав и обязанностей частного охранника. Все они закреплены в законе об охранной деятельности. Согласно ему, чоповцам позволено проверять документы, дающие право входить на объект или выносить оттуда какие-либо вещи, а также осматривать машины и имущество, которые следуют на вверенную территорию или покидают её.

Физическая сила и спецсредства могут быть задействованы против человека, посягнувшего на охраняемое имущество, если он оказывает сопротивление. С помощью оружия охранник вправе отразить нападение на него самого или других людей на объекте, а также попытку вооружённого захвата вверенного ему имущества.

В числе обязанностей частного охранника — соблюдение конституционных прав и свобод, законных интересов граждан и бизнеса. Также они должны предъявлять своё удостоверение всем, кто этого потребует. Кроме того, им вменяется в обязанность немедленно сообщать руководству обо всех известных обстоятельствах, угрожающих жизни людей на объекте, равно как о подготовке или совершении на вверенной территории преступлений.

Источник: pnp.ru