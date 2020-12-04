04.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Добавила полномочий частным охранникам Росгвардия

17:30 04.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

ЧОПовцы смогут сдавать в полицию нарушителей пропускного режима.

% name% title
Росгвардия добавила полномочий частным охранникам

Сотрудники частных охранных предприятий будут вправе задерживать и передавать в органы внутренних дел граждан, посягнувших на охраняемое имущество либо нарушивших пропускной или внутренний режим. Это следует из новых требований к должностным инструкциям частных охранников, утверждённых Росгвардией. Соответствующий приказ вступил в силу 2 декабря… Каким образом сотрудникам ЧОПов позволено защищать вверенные им объекты, разбиралась «Парламентская газета».

Соблюдайте правила
Приказ Росгвардии связан с передачей ей части полномочий от Министерства внутренних дел, в том числе по лицензированию частной охранной деятельности, а сам приказ появился вместо практически аналогичного документа, изданного МВД в 2011 году. Впрочем, несколько пунктов в требованиях к должностным инструкциям сотрудников ЧОП претерпели корректировку.

«Положения приказа приведены в соответствие с положениями закона о частной охранной деятельности», — пояснил «Парламентской газете» представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Так, если МВД предписывало приводить в должностной инструкции «требования заказчика к посетителям объекта охраны», то Росгвардия — установленные заказчиком правила, которые должны соблюдать посетители и персонал предприятия.

Помимо общих сведений об объекте охраны и списка людей, чьи приказы обязан исполнять охранник, в инструкции позволяется указать и другие положения. Тут тоже некоторая новация: по старому приказу, они могли касаться статуса охранника, по новому — только его трудовых функций.

В числе обязанностей частного стража обязательно должен приводиться порядок его действий при задержании граждан и последующей их передаче органам внутренних дел. Из требований МВД следовало, что это может произойти только с нарушителем, посягнувшим на охраняемое имущество. Новый приказ Росгвардии подразумеваем, что охранник вправе задержать не только таких граждан, но и тех, кто нарушает пропускной или внутренний режим.

Зачем ЧОПу инструкции
Должностная инструкция — обязательный документ для легальной работы частного охранного предприятия. В законе «О частной детективной и охранной деятельности» закреплено, что сотрудники ЧОП обязаны соблюдать их.

Саму инструкцию составляют руководители охранного предприятия, но один её экземпляр они обязаны направить в Росгвардию вместе с уведомлением о взятии объекта под охрану.

«Соответственно, лицензионно-разрешительные подразделения Росгвардии изучают их на соответствие положениям приказа и законодательства», — пояснил Валерий Грибакин. Он подчеркнул, что это входит в число функций его ведомства в части контроля за частной охранной деятельностью.

В инструкции, по сути, приводится вся информация об объекте охраны и о действиях сотрудников, обеспечивающих его безопасность. В числе прочего там нужно указать, например, как охранник должен контролировать состояние и исправность систем видеонаблюдения и сигнализации, как ему следует принимать и передавать дежурства, а также что нужно предпринять в случае чрезвычайной ситуации.

Когда сотрудник ЧОП может выстрелить
Важная часть инструкции — перечисление прав и обязанностей частного охранника. Все они закреплены в законе об охранной деятельности. Согласно ему, чоповцам позволено проверять документы, дающие право входить на объект или выносить оттуда какие-либо вещи, а также осматривать машины и имущество, которые следуют на вверенную территорию или покидают её.

Физическая сила и спецсредства могут быть задействованы против человека, посягнувшего на охраняемое имущество, если он оказывает сопротивление. С помощью оружия охранник вправе отразить нападение на него самого или других людей на объекте, а также попытку вооружённого захвата вверенного ему имущества.

В числе обязанностей частного охранника — соблюдение конституционных прав и свобод, законных интересов граждан и бизнеса. Также они должны предъявлять своё удостоверение всем, кто этого потребует. Кроме того, им вменяется в обязанность немедленно сообщать руководству обо всех известных обстоятельствах, угрожающих жизни людей на объекте, равно как о подготовке или совершении на вверенной территории преступлений.

Источник: pnp.ru

полномочия силовики чоп
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правильное решение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выбросила с 13 этажа годовалую девочку беременная подруга матери 1
18:02 04-12-2020
Выбросила с 13 этажа годовалую девочку беременная подруга матери
Полный список: объявили выходным 31 декабря в этих регионах России
18:00 04-12-2020
Полный список: объявили выходным 31 декабря в этих регионах России
СибГУТИ доживает последние дни: решили ликвидировать вуз в Новосибирске
17:49 04-12-2020
СибГУТИ доживает последние дни: решили ликвидировать вуз в Новосибирске
Решили пояснить американские ценности и принципы свободы СМИ жителям России США
17:45 04-12-2020
Решили пояснить американские ценности и принципы свободы СМИ жителям России США
Как медработнику подать жалобу об отсутствии выплат: правила подачи и ссылка на форму жалобы
17:40 04-12-2020
Как медработнику подать жалобу об отсутствии выплат: правила подачи и ссылка на форму жалобы
Добавила полномочий частным охранникам Росгвардия
17:30 04-12-2020
Добавила полномочий частным охранникам Росгвардия
Предъявили обвинение после смерти девушки во время стрима блогеру Reeflay
17:28 04-12-2020
Предъявили обвинение после смерти девушки во время стрима блогеру Reeflay
Обязать банкиров указывать сведения о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладам хочет Госдума
17:20 04-12-2020
Обязать банкиров указывать сведения о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладам хочет Госдума
Самолет Bellanca Viking экстренно сел на дорогу и столкнулся с автомобилем в США
17:19 04-12-2020
Самолет Bellanca Viking экстренно сел на дорогу и столкнулся с автомобилем в США
Россия поддержала президента: Сколько процентов россиян доверяют Путину, показал опрос
17:15 04-12-2020
Россия поддержала президента: Сколько процентов россиян доверяют Путину, показал опрос