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Пенсионные средства могут пропасть: Как правительство это остановит?

18:31 04.12.2020 Фото: pixabay.com
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4 декабря вступило в силу постановление правительства, уточняющее требования к банкам, в которых размещают средства страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в ПФР в течение года.

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Пенсионным деньгам — самые надёжные банки

Не должно быть даже намёка на то, что пенсионные средства могут пропасть, поэтому доверить их можно только самым надёжным банкам, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Так он прокомментировал «Парламентской газете» постановление правительства, которое дополняет требования к банкам, в которых размещают средства страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

4 декабря вступило в силу постановление правительства, уточняющее требования к банкам, в которых размещают средства страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в Пенсионный фонд России в течение финансового года.

У таких кредитных организаций не должно быть просроченной задолженности по депозитам, размещённых в них ранее за счёт средств страховых взносов и средств резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию.

Это финансовый вопрос, но с социальной точки зрения точно можно сказать, что пенсионные средства можно доверить только самым надёжным банкам, отметил Валерий Рязанский.

«Деньги пенсионеров должны быть надёжно защищены. Это золотое правило. Никакого намёка на то, что деньги могут пропасть или исчезнуть, быть не должно, поэтому пенсионным деньгам — самые надёжные банки», — сказал он.

Среди других критериям, по которым Пенсионный Фонд отбирает банки для размещения средств, прописаны наличие у кредитной организации собственных средств не менее 1 миллиарда рублей, высокий рейтинг и другие.

банки депозит пенсии финансирование Валерий Рязанский
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