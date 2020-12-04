Почему Павел Дуров не любит деньги и дорогие вещи

Я потратил большую часть своих личных средств на Telegram, чтобы люди могли пользоваться бесплатным сервисом, который стремится к совершенству, пишет он в своем блоге.

Я считаю способность создавать вещи для других ценным и полезным для меня активом

Потребляйте меньше. Создать больше. Это веселее.

Крупные корпорации используют маркетинг, чтобы заставить нас думать, что решение всех наших проблем заключается в том, чтобы продавать их больше товаров, обратился Павел Дуров в https://telegra.ph/ к подписчикам.

Реальное решение часто противоположное: оно состоит в том, чтобы потреблять меньше, а не больше. В большинстве случаев наши проблемы вызваны в первую очередь чрезмерным потреблением.

Например, если у вас избыточный вес, вас засыпают рекламные абонементы в тренажерный зал или пищевых добавок. Но ключ к похудению - это меньше есть, а не новая обувь и протеиновый порошок.

Или, если вы боретесь с головной болью и стрессом, они попытаются продать вам таблетки от головной боли и антидепрессанты. Чтобы действительно снизить уровень стресса, вам следует начать больше спать и гулять, а не потреблять развлекательные продукты. Таблетки никогда не предназначены для постоянного решения проблемы: они со временем теряют силу и вызывают побочные эффекты, которые, в свою очередь, вызывают большее количество таблеток. Отправившись в бесконечное путешествие, вы попадаете в ловушку, сделав вас несчастными, корпорацией - счастливыми.

Мы имеем сейчас, когда мы имеем дело с относительным изобилии, чтобы эффективно справляться с дефицитом ресурсов. Сегодня больше людей страдают от ожирения, чем от голода, и больше людей страдают от беспокойства, вызванного перегрузкой информации, чем отсутствием новостей.

Человеческая ДНК, наше оборудование, устарела. Она перестала развиваться примерно 10-20 тысяч лет назад, когда мы еще жили небольшими сообществами охотников-собирателей. В то время каждый сладкий кусочек и каждая информация была устаревшими ценными. Сейчас мы живем в мегаполисах, окруженных тоннами дешевого сахара, но наша ДНК этого не знает. Наши тела все еще накапливают лишний жир, чтобы подготовиться к суровым голодным зимам, которые никогда не наступят. Наши умы цепляются за каждую тревожную новость об угрозах, которые никогда не материализуются.

Этот биологический парадокс усугубляется нашей экономической системой, которая делает упор на рост и максимальную прибыль корпорации. Как правительства людей, так и заставят увеличивать потребление. Неслучайно США, страна, добившаяся экономического роста в ХХ веке, является самой страдающей ожирением развитой страной в мире. Их рыночное общество стало слишком эффективным для собственного блага.

Эта система не только вредна для человека, но и неустойчива в долгосрочной перспективе. В отличие от корпоративных аппетитов ресурсов нашей планеты конечны. Как вид, мы стали очень эффективно продавать себе ненужные вещи, но по счетам платит планета. Наши тела по-прежнему ожидают, что мы будем жить в первозданной среде, которая была у нас 10-20 лет назад, полная зеленых лесов и чистых озер. Мы продолжаем разрушать нашу среду в вечном движении к экономическому росту, количеству болезней, вызываемых загрязнением, продолжает расти.

Мне повезло, что я рано разбогател. К 22 годам на моем банковском счете уже был миллион долларов, на 25 - десятки миллионов, на 28 - сотни миллионов. Однако меня это никогда не радовало.

Моя настоящая удача заключалась в том, что я довольно рано понял, что самое полезное занятие - создать вещи, а не потреблять их. Поэтому, чтобы покупать яхты, я сосредоточился на том, чтобы создать социальные платформы, (надеюсь, которые) принести человечеству пользу. Я потратил большую часть своих личных средств на Telegram, чтобы люди могли пользоваться бесплатным сервисом, который стремится к совершенству.

Я считаю способность создавать вещи для других ценным и полезным для меня активом. Я подозреваю, что одна из причин, по которой я разбогател, занимаясь любимым делом, заключается в том, что деньги никогда не были для меня целью.

Когда я был студентом, мне нравилось создавать игры и веб-сайты. Тогда это считалось занятием ботаников. От перспективных студентов ожидалось, что они будут заниматься юридической практикой или решать бизнес-дела. Но меня никогда особо не волновало, как другие люди определяют успех. Для меня успех заключен в возможности тратить время на создание вещей, которые мне нравятся.

Я никогда не жалею, что не покупаю дорогие вещи, которые любят себя богатые люди. Единственное, о чем я сожалею, это то, что у меня нет больше времени на постройку.

Мы живем в эпоху, когда возможности человеческого творчества безграничны. Можно изобретать роботов, редактировать, создавать виртуальные миры… Есть так много интересных неизведанных областей исследования. Я надеюсь, что больше людей откроют для себя удовольствие создать вещи для других. Я надеюсь, что однажды мы, как вид, отвернемся от саморазрушительного пути бесконечного пути к полноценному путешествию по созданию лучшего мира для себя и окружающих.

Павел Дуров, 4 декабря 2020 г.