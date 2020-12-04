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Скончался прямо в подъезде надышавшийся дезодорантом из пакета 6-классник. СК возбудил дело

20:46 04.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Когда ему стало плохо, на крик второго мальчика выбежала жительница одной из квартир, которая вызвала скорую помощь. Но 13-летний подросток умер.

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В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка

Следственным отделом по Ленинскому району Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка (ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 3 декабря текущего года двое учеников шестого класса одной из Ижевских школ после школьных занятий пришли в подъезд многоквартирного жилого дома в Ленинском районе Ижевска. Там один из ребят распылил содержимое принесённого с собой флакона дезодоранта в пакет и стал вдыхать пары. Когда ему стало плохо, на крик второго мальчика выбежала жительница одной из квартир, которая вызвала скорую помощь. Несмотря на проведённые прибывшими медиками реанимационные мероприятия, ребёнок скончался.

В рамках расследования уголовного дела произведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, в том числе жильцы подъезда, родители погибшего подростка, педагоги и администрация учебного заведения, в котором он учился. По результатам расследования будет дана оценка всем обстоятельствам гибели несовершеннолетнего, а также полноте принимаемых должностными лицами органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних мер, направленных на предотвращение негативных факторов, которые могли способствовать произошедшему.

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