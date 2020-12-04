04.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

В подделке документов обвинили трансгендера полицейские. Джамиля оказалась Жамшидом

20:55 04.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Водителя с липовыми бумагами отпустили под подписку о невыезде. Видимо, не знали, в какую камеру посадить - в мужскую или женскую.

% name% title
Мужчина решил сменить пол, но поступил не по закону

Полиция обвинила в подделке документов трансгендера, который представился женщиной.

"Мерседес" 34-летней Джамили Рахматовой в центре Москвы тормознула ГИБДД. Спросили документы — права и паспорт выглядели совсем как настоящие. Но сотрудников что-то смутило, они вгляделись в лицо, достали лупу и решили разобраться. Бумажки оказались поддельными.

Да и Джамиля была вовсе не Джамиля. А Жамшид, который так освоился в женском теле, что решил напрочь порвать с прошлым. И прикупил левые документы (а не сделал всё по закону). Полицейские завели уголовное дел за подделку документов, а барышню отпустили под подписку о невезде, сообщает Mash.

Видимо, чтобы не разбираться, в какую камеру преступницу определить (мужскую или женскую). После суда ему/ей может грозить до 2 лет лишения свободы.

обвинили паспорт полицейские трансгендер
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Тяжело им живется?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДистанционка не удалась: Родители запретили 9-класснице пользовать компьютером и телефоном для удаленного обучения в Бердске
21:08 04-12-2020
Дистанционка не удалась: Родители запретили 9-класснице пользовать компьютером и телефоном для удаленного обучения в Бердске
В подделке документов обвинили трансгендера полицейские. Джамиля оказалась Жамшидом
20:55 04-12-2020
В подделке документов обвинили трансгендера полицейские. Джамиля оказалась Жамшидом
Болит голова, тошнит и скачет давление: Как побороть метеозависимость и научиться не замечать магнитные бури?
20:50 04-12-2020
Болит голова, тошнит и скачет давление: Как побороть метеозависимость и научиться не замечать магнитные бури?
Скончался прямо в подъезде надышавшийся дезодорантом из пакета 6-классник. СК возбудил дело
20:46 04-12-2020
Скончался прямо в подъезде надышавшийся дезодорантом из пакета 6-классник. СК возбудил дело
Новый вид мошенничества с платежами за услуги ЖКХ распространяется по России
20:31 04-12-2020
Новый вид мошенничества с платежами за услуги ЖКХ распространяется по России
Почему Павел Дуров не любит деньги и дорогие вещи
20:29 04-12-2020
Почему Павел Дуров не любит деньги и дорогие вещи
Просто секси: Старшая дочь Веры Брежневой сфотографировалась без белья
20:20 04-12-2020
Просто секси: Старшая дочь Веры Брежневой сфотографировалась без белья
БердскКровавое месиво: С разбитым лицом достали из искореженного ВАЗа спасатели водителя у вокзала в Бердске 1
19:57 04-12-2020
Кровавое месиво: С разбитым лицом достали из искореженного ВАЗа спасатели водителя у вокзала в Бердске
Подробный гороскоп на праздничную субботу 5 декабря 2020 года для каждого знака
19:50 04-12-2020
Подробный гороскоп на праздничную субботу 5 декабря 2020 года для каждого знака
Бердск"Танком на бабочку": осудили активистку Светлану Рябоконь за пикет у мэрии Бердска в день выборов спикера горсовета Голубева 1
19:47 04-12-2020