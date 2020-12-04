В подделке документов обвинили трансгендера полицейские. Джамиля оказалась Жамшидом

Водителя с липовыми бумагами отпустили под подписку о невыезде. Видимо, не знали, в какую камеру посадить - в мужскую или женскую.

Мужчина решил сменить пол, но поступил не по закону

Полиция обвинила в подделке документов трансгендера, который представился женщиной.

"Мерседес" 34-летней Джамили Рахматовой в центре Москвы тормознула ГИБДД. Спросили документы — права и паспорт выглядели совсем как настоящие. Но сотрудников что-то смутило, они вгляделись в лицо, достали лупу и решили разобраться. Бумажки оказались поддельными.

Да и Джамиля была вовсе не Джамиля. А Жамшид, который так освоился в женском теле, что решил напрочь порвать с прошлым. И прикупил левые документы (а не сделал всё по закону). Полицейские завели уголовное дел за подделку документов, а барышню отпустили под подписку о невезде, сообщает Mash.

Видимо, чтобы не разбираться, в какую камеру преступницу определить (мужскую или женскую). После суда ему/ей может грозить до 2 лет лишения свободы.