04.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Арестовали блогера Reeflay за смерть подруги в прямом эфире. Видео допроса опубликовал СК

21:33 04.12.2020 Фото: Скриншот
0

По данным экспертизы, у погибшей зафиксировали закрытая черепно-мозговую травму, множественные кровоподтёки и субдуральную гематому.

% name% title
Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима

Раменский городской суд заключил под стражу на два месяца блогера Станислава Решетникова (Reeflay), пока идет разбирательство по уголовному делу о смерти девушки во время прямой трансляции, которую он вел в Сети.

Следствие обвинило Решетникова в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшей. Ему грозит до 15 лет колонии.
По данным экспертизы, у девушки зафиксировали закрытая черепно-мозговую травму, множественные кровоподтёки и субдуральную гематому.

Во время стрима в кадре появилась девушка в болезненном состоянии. На записи в YouTube видно как, Решетников пытался привести ее в чувство, укрывал одеялом и тряс.
Блогер вызвал врачей и полицию, не останавливая трансляцию. Бригада скорой помощи констатировала смерть участницы эфира.

По данным СМИ, причиной смерти девушки стала остановка сердца из-за интоксикации, перед этим она употребляла несколько видов наркотиков и алкоголь.

Появилось видео с допроса стримера Стаса Reeflay, во время эфира которого умерла девушка. На кадрах видно, как молодой человек вошел в кабинет к следователю, сел на стул, после чего начался допрос.

арест блогер остановка сердца стример экспертизы Станислав Решетников
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто смотрит такой стрим?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дело об изнасиловании и побоях возбудят против погибшего отца сестер Хачатурян
22:44 04-12-2020
Дело об изнасиловании и побоях возбудят против погибшего отца сестер Хачатурян
Рудковская судится за Гном Гномыча: СМИ написали о синдроме Аспергера у ее сына
22:28 04-12-2020
Рудковская судится за Гном Гномыча: СМИ написали о синдроме Аспергера у ее сына
Грустные глаза: Золотой айфон не развеселил дочь Киркорова в день рождения
22:20 04-12-2020
Грустные глаза: Золотой айфон не развеселил дочь Киркорова в день рождения
Путин заметил рост экономической активности россиян: Кредитов берут больше
21:58 04-12-2020
Путин заметил рост экономической активности россиян: Кредитов берут больше
Всемирный день почв отмечается 5 декабря: Значение важной даты и традиции этого дня
21:50 04-12-2020
Всемирный день почв отмечается 5 декабря: Значение важной даты и традиции этого дня
Арестовали блогера Reeflay за смерть подруги в прямом эфире. Видео допроса опубликовал СК
21:33 04-12-2020
Арестовали блогера Reeflay за смерть подруги в прямом эфире. Видео допроса опубликовал СК
В какой день недели нужно стричь ногти, чтобы жить в богатстве
21:20 04-12-2020
В какой день недели нужно стричь ногти, чтобы жить в богатстве
БердскДистанционка не удалась: Родители запретили 9-класснице пользовать компьютером и телефоном для удаленного обучения в Бердске 1
21:08 04-12-2020
Дистанционка не удалась: Родители запретили 9-класснице пользовать компьютером и телефоном для удаленного обучения в Бердске
В подделке документов обвинили трансгендера полицейские. Джамиля оказалась Жамшидом
20:55 04-12-2020
В подделке документов обвинили трансгендера полицейские. Джамиля оказалась Жамшидом
Болит голова, тошнит и скачет давление: Как побороть метеозависимость и научиться не замечать магнитные бури?
20:50 04-12-2020
Болит голова, тошнит и скачет давление: Как побороть метеозависимость и научиться не замечать магнитные бури?