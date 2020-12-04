Арестовали блогера Reeflay за смерть подруги в прямом эфире. Видео допроса опубликовал СК

По данным экспертизы, у погибшей зафиксировали закрытая черепно-мозговую травму, множественные кровоподтёки и субдуральную гематому.

Суд арестовал блогера по делу о смерти девушки во время стрима

Раменский городской суд заключил под стражу на два месяца блогера Станислава Решетникова (Reeflay), пока идет разбирательство по уголовному делу о смерти девушки во время прямой трансляции, которую он вел в Сети.

Следствие обвинило Решетникова в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшей. Ему грозит до 15 лет колонии.

По данным экспертизы, у девушки зафиксировали закрытая черепно-мозговую травму, множественные кровоподтёки и субдуральную гематому.

Во время стрима в кадре появилась девушка в болезненном состоянии. На записи в YouTube видно как, Решетников пытался привести ее в чувство, укрывал одеялом и тряс.

Блогер вызвал врачей и полицию, не останавливая трансляцию. Бригада скорой помощи констатировала смерть участницы эфира.

По данным СМИ, причиной смерти девушки стала остановка сердца из-за интоксикации, перед этим она употребляла несколько видов наркотиков и алкоголь.

Появилось видео с допроса стримера Стаса Reeflay, во время эфира которого умерла девушка. На кадрах видно, как молодой человек вошел в кабинет к следователю, сел на стул, после чего начался допрос.