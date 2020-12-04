Дело об изнасиловании и побоях возбудят против погибшего отца сестер Хачатурян

Ранее в суд поступило ходатайство от его сестер Марины и Наиры, в котором они настаивали на проведении дальнейшего расследования с целью реабилитации умершего.

Суд разрешил возбудить дело против Михаила Хачатуряна о насилии и побоях

Басманный суд Москвы разрешил следствию возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей, обвиняемых в его убийстве. Как уточнили ТАСС защитники девушек, если дело будет открыто, они станут потерпевшими.

"4 декабря 2020 года Басманный районный суд Москвы признал действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи со смертью незаконными. Суд руководствовался тем, что в суд поступило ходатайство от его сестер Марины и Наиры Хачатурян, в котором они настаивали на проведении дальнейшего расследования с целью реабилитации умершего", - сказал адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин.

Он пояснил, что в феврале 2020 года следствием было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Хачатуряна в связи с его смертью, согласно которому было установлено, что он применял в отношении своих дочерей и истязания и действия сексуального характера. Проверка по этим обстоятельствам проводилась следствием с июня 2019 года до февраля 2020 года. На тот момент родственники Михаила не желали давать согласие на возбуждение дела.

"Именно это постановление было обжаловано Наирой Хачатурян, которая указала, что настаивает на продолжении расследования, хотя изначально не давала на это согласия", - отметил защитник.

Как следует из материалов проверки, с ноября 2014 года, а также на протяжении всего времени совместного проживания в отсутствии матери, в том числе в день своей смерти, Хачатурян допускал жестокое обращение со своими дочерями, а именно: систематически наносил им побои, унижал их, угрожал причинением физического насилия, принуждал их к совершению с ним действий сексуального характера, в результате чего у дочерей развились расстройства в виде "синдрома жестокого обращения" и "посттравматическое стрессовое расстройство".

"В случае возбуждения уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна девушки станут потерпевшими, кем они и являются на самом деле", - уточнил в свою очередь адвокат Алексей Липцер. Он также заявил, что требование семьи Михаила Хачатуряна связано с тем, что они хотят потянуть время, требуя формального расследования, несмотря на то, что в деле достаточно доказательств виновности погибшего.

Родственники понимают, что преступления Михаила Хачатуряна будут подробно рассматриваться в делах в отношении его дочерей, резюмировал Липцер. Защита девушек обжаловать решение Басманного суда не намерена, а напротив согласна с возбуждением уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна.