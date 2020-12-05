Невозможно потею ночью: о чем говорит повышенная потливость во время сна

Чтобы меньше потеть в ночное время, советуют врачи выясни причину. Постельное бельё стоит ежедневно менять. Правильное питание, занятие спортом, ежедневное проветривание комнаты поможет избежать гипергидроза.

Если у человека нарушается работа сердца, то возможны проблемы с потливостью во время ночного отдыха. Советуют уделить внимание болезням сердца и обратиться за помощью к врачам

Причины, по которой потеет головы и шея во время сна

Многие люди часто замечают, что во время сна они сильно потеет голова, шея. Причин может быть несколько, температура воздуха, плохое проветривание, болезни человека. Это всё повлияет на сильное потоотделение. Ночная потливость как у взрослых так и у детей — это норма. Но порой, в вечернее время гипергидроз шеи, головы, может вызвать раздражительность, неприятные ощущения и может рассказать о чем-то серьезном.

Особое внимание советуют уделить причине ночного потоотделения. Если это не связанно с изменениями в организме человека, то врачи уверяют, что ничего плохого в этом нет.

Ночное потоотделение может быть из-за того, что люди злоупотребляют средствами для укладки волос. На голове создаётся плёнка, она не пропускает воздух.

Частое ношение тёплых головных уборов

Шапки советуют подбирать по температуре воздуха. Если плюсовая температура воздуха и носить зимние головные уборы, может быть ночное потоотделение.

Некачественное постельное белье

Подушка из синтетики способна нарушать доступ воздуха к голове. Поэтому люди часто потеют в ночное время во время сна. Стоит сменить подушку.

Гигиена

Если не ухаживать за волосами, то это может стать проблемой частотой потливости.

Теплый воздух

Если в комнате очень жарко, её на протяжении нескольких дней не проветривали, ночью люди могут сильно потеть. Является нормальной реакцией на некомфортные условия. Употребление алкогольных напитков Могут стать причиной сильного потоотделения головы и шеи во время ночного сна. Ученые уверяют, что ночная потливость может появиться из-за каких-то человеческих болезней.

Причиной ночного потоотделения может быть проблема со здоровьем

Проблемы с пищеварительной системой

Из-за нарушений всасывания и переваривания полезных витаминов и минералов. Поэтому люди часто потеют во время ночного сновидения.

Гормональные проблемы

Частое потоотделение может быть не только у женщин (недостаток прогестерона), но и у мужчин (проблемы с эстрогеном). Инфекции Во время воспалительных процессов во время сна, человек начинает потеть, пропадает сон, появляется раздражительность.

Проблемы с сердцем

Если у человека нарушается работа сердца, то возможны проблемы с потливостью во время ночного отдыха. Советуют уделить внимание болезням сердца и обратиться за помощью к врачам.

Нервозы и проблемы с психикой

Способно вызвать у человека необычные сны, поэтому очень сильная активность мозга у человека. Из-за этого потеет голова. Неправильная работа щитовидной железы может также вызывать ночную потливость. Также, сильную потливость может вызвать избыток веса, нехватка витамина Д в организме.

Чтобы меньше потеть в ночное время, советуют врачи выясни причину. Постельное бельё стоит ежедневно менять. Правильное питание, занятие спортом, ежедневное проветривание комнаты поможет избежать гипергидроза.

Источник: rsute.ru