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Выплаты на детей в декабре по 10000 рублей: ждать ли родителям поддержки от Путина?

15:45 05.12.2020 Фото: pixabay
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Не оставляющие надежды родители просят государство пойти им навстречу и повторить выплату: либо в ноябре, либо уже в декабре.

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Некоторые граждане считают, что родители должны устраиваться на работу во что бы то ни стало, а не просить деньги у власти

Россияне продолжают обсуждать возможность выдачи новой единовременной денежной выплаты в размере десяти тысяч рублей от Пенсионного фонда для семей с детьми. При этом многие граждане критикуют тех, кто действительно хочет получить новую порцию денег от государства, сообщает PRIMPRESS.

Напомним, что выплаты на детей до 16 лет были введены президентом Владимиром Путиным. В июне семьи получили 10 тыс. руб. единовременно на каждого ребенка от 3 и до 16 лет, а в июле деньги были выплачены повторно. При этом общественность просила власть произвести еще одну такую выплату в августе, а затем в сентябре и октябре, чтобы помочь родителям окупить затраты на сборы детей в школу. Для этого россияне даже создали на сайте Change.org соответствующую петицию, которая на сегодняшний день набрала уже более 270 тысяч подписей.

При этом не оставляющие надежды родители просят государство пойти им навстречу и повторить выплату: либо в ноябре, либо уже в декабре.

Многие семьи жалуются, что им сейчас не на что жить: в период второй волны пандемии коронавируса работу найти трудно, а многие пособия, которые были введены весной, уже закончились.

А в комментариях к новости на сайте PRIMPRESS нашлись и те, кто резко раскритиковал просящих. Такие граждане считают, что родители должны устраиваться на работу во что бы то ни стало, а не просить деньги у власти.

«Хватит уже наглеть! Вы рожали для себя. Мне никто не помогал, растила одна, в декрете не была. А сейчас на инвалидности, мне тоже никто не добавляет. Лекарства с каждым днем дорожают, это плохо», – пишет Наталья.

«И не стыдно?! Просят они, сколько можно одним и тем же давать, да по 10 тыс. У меня пенсия 9 тыс, и ни копейки помощи, а вы понарожали, сидите дома и проживаете детские деньги. И при чем здесь Пенсионный фонд, пенсионеры в нищете. А молодым проще родить и ни фига не делать, государство прокормит. Мы рожали, нам ни копейки не давали, и было нелегко, но надеялись только на себя, и сейчас нас кинули. Молодые, идите работайте, хватит побираться», – отмечает Светлана.

«А вы не пробывали работать, чтобы кормить своих детей? А как живут пенсионеры на 10 тыс, и уголь, и дрова покупают, и лекарство надо, а вы, молодые, здоровые, все плачете: дайте, дайте вам, бессовестные», – добавляет Тихая.

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