Сильный магический заговор на похудение, читать на воду и пить

Чтобы в короткий срок избавиться от жировых накоплений на теле, применяют сильный заговор на похудение. Достаточно один раз произнести магические слова, чтобы наполнить воду большой исцеляющей силой.

О совершенном ритуале нельзя рассказывать даже родным людям

Вода не только очищает организм от шлаков, нормализует метаболизм, также она отличный поглотитель и накопитель информации, которую передает человеку, поэтому заговоры с ее применением считаются наиболее эффективными. Чтобы похудеть, используют талую, родниковую или церковную воду, а жидкость из-под крана энергетически слаба, для ритуалов не подходит.

Правила проведения ритуалов для похудения

Чтобы ритуальные действия для похудения оказались действенными, совершать их нужно, соблюдая несложные правила:

Чтобы вес стремительно уходил, к ритуальным действиям приступают в фазу уменьшения Луны.

Заговаривают воду ранним утром либо после захода Солнца.

Заговоры на похудение проводят в любой день, но наиболее подходят понедельник и пятница.

Ритуалы проводят в одиночестве, в собственном жилище, в тишине и покое. Выбирают время, когда домочадцев нет дома, а значит, никто не может помешать, отвлечь от магических действий.

Текст заговора не зачитывают с листа, а произносят по памяти, четко, внятно, с умеренной громкостью, без запинок, не меняя слова.

О совершенном ритуале нельзя рассказывать даже родным людям.

На крещенскую воду

Заговор на крещенскую воду для похудения может проводить только крещеный человек. Особенно эффективным оказывается ритуал, если в день его проведения стоят сильные морозы.

Внимание! За крещенской водой в храм идут самостоятельно. Нельзя для ритуала просить ее у знакомого человека, она может нести негативную энергию.

Если посещение церкви не представляется возможным, то для проводимого в крещенскую ночь заговора на похудение подойдет даже вода из-под крана. Ведь известно, что в этот праздник вся жидкость на планете обретает исцеляющую силу.

Воду в количестве примерно 1 л наливают в посуду. В полночный час над ней произносят заговор:

«Водицу налила, сестрицу о помощи попросила. Водица-сестрица, тело мое от немощи избавь, похудеть и поздороветь помоги. Пусть расплавится жир на руках и на плечах, на ногах и на боках. Как похудею, так стану красивее, милее, белее. Аминь».

Заговоренную воду необходимо употреблять на протяжении недели, не пропуская ни одного дня, иначе придется начинать ритуал заново. Можно использовать ее в кулинарных целях, умывать лицо.

Простой заговор на убывающую Луну

Простой заговор, чтобы похудеть, произносят на воду, когда убывающая Луна светит в окно при безоблачном ночном небе.

Емкость с жидкостью ставят на подоконник, чтобы ее озарял лунный свет, говорят:



«Далеко Луна висит, на меня глядит, как она истончается, так вес уменьшается. Луна и водица – одной стихии сестрицы, помогите, от беды отворотите».

Делают 3 глотка заговоренной воды, умываются тем, что осталось в емкости. Умытое лицо не вытирают, оно должно высохнуть само. После ритуала на похудение не ужинают, не берут ни крошки в рот, ничего не пьют, а сразу отправляются спать.

Заговор на похудение повторяют каждый вечер, пока продолжается убывание Луны.

На быстрое снижение веса

Ритуал на стремительное похудение осуществляют в любой день фазы убывания Луны.

Важно! Данный заговор можно применять при анорексии для увеличения веса. Только в этом случае его проводят в фазу роста ночного светила, а магические слова корректируют, чтобы они вызывали не убыль, а прибыль жира.

Проводят заговор на быстрое похудение так:

Наливают в стакан воду.



Становятся возле окна так, чтобы лунный свет освещал жидкость.Произносят заговор: «Луна-сестричка, дам тебе водичку. Водичкой ты управляешь, в целебную превращаешь. С неба ты скоро уйдешь, жир мой ненавистный заберешь. Как убыль твоя начнется, так жир убывать начнет. Как мне хочется, так и сбудется, стройной стану».Заговоренную жидкость выпивают до последней капли.

Ритуал на похудение можно повторить еще несколько раз, пока ночное светило уменьшается.

Заговор от Ванги

От Ванги остался простой, но действенный заговор на похудение. Для его осуществления раздеваются донага, распускают волосы, снимают аксессуары и украшения.

Взяв воду в посуде, становятся перед окном. Подняв глаза на Луну, произносят 3 раза:

«Океан бескрайний бурлит, там остров каменистый лежит, на нем замок высокий стоит, а в нем голод, запертый в кандалы, сидит. Охраняют его три акулы. Не набросится на меня голодная маета. Уймется она, усмирится, с рассветом улетит, в тумане растворится. Сгинет в океане, а меня (назвать свое имя) стройной оставит. Глаза закроет, на лакомства глядеть не позволит. Руки закрутит, лакомства взять не даст. Как ночная тьма в утреннем свете растает, так мой аппетит пропадет. На Луну говорю, голоду пропасть велю».

После произнесения заговора на похудение выпивают всю воду до последней капли.

Для уменьшения аппетита

Если причина ожирения – непомерный аппетит, то помогает заговор на похудение перед сном, который следует читать на воду, и пить заговоренную жидкость.

Воду наливают в стеклянную чашу, произносят 3 раза:

«Водица-девица, морская владычица, тобой людей крестят, жажду утоляют, болезни омывают. Силу свою примени, от меня голод отними, пусть меня не мучает, не терзает. Убери жадность к еде, чтобы мысли о ней не одолевали, к ней не тянули. Как праведники чистоту блюдут, не объедаются, не напиваются, а лишь молитвой насыщаются, так я с твоей помощью, водица-девица, морская владычица, крепче стану, от страсти к еде избавляюсь. Как сказано, так и станется».

После произнесения заговора на похудение всю воду медленно выпивают.

Со свечами

Для заговора на похудение берут церковную воду и 3 свечи. Ритуал проводят, готовясь ко сну:

Зажигают свечное пламя.

Над жидкостью 3 раза произносят: «Быстрая водица, далеко стремишься. Ты далеко не беги, а лучше мне помоги. Жир мой забери, с собой унеси. Водица унесет, беда моя пройдет. Унесла беду вода, не вернется никогда».

Заговоренную жидкость выпивают.

Говорят: «Чистая водица течет, беду не несет. Жир у меня расплавится, у врага появится. Аминь».

Свечи не гасят, оставляют догорать.

Огарки закапывают в землю.

При правильном проведении и искренней вере в скорый результат ритуал помогает сбросить за неделю до 5 кг.

Сильный заговор

Чтобы в короткий срок избавиться от жировых накоплений на теле, применяют сильный заговор на похудение. Достаточно один раз произнести магические слова, чтобы наполнить воду большой исцеляющей силой. Заговоренная жидкость, выпиваемая каждый вечер перед сном, запускает в организме процессы сгорания жировых отложений, в результате вес стремительно тает.

Магические слова:

«К Господу обращаюсь, у него помощи и благословения прошу. Бескрайний океан лежит, на нем остров стоит, на нем мягкая постель, а на ней пуховые подушки. На постели той боров возлегает, мой жир охраняет. У борова того девять рыл и девять ртов. Первое рыло мое сало пожирает, второе – пожирает, третье – пожирает, четвертое – пожирает, пятое – пожирает, шестое – пожирает, седьмое – пожирает, восьмое – пожирает. А девятое рыло все сало выжрет, боров моим салом обрастет. Аминь».

Заговоры – простой и действенный способ похудения. Но нужно понимать, что магические ритуалы не будут эффективными, если не прилагать усилия, а целыми днями валяться на диване, объедаться вкусностями. Похудение – тяжелая работа над собой, заговоры лишь ускоряют процесс сбрасывания килограммов, настраивают на конечную цель, а вода нормализует метаболизм, выводит шлаки.

Источник: moyzagovor.ru