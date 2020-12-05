Сколько дней продлятся новогодние каникулы в 2021 году

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выходных днях в 2021 году.

Школьники 31 декабря 2020 года учиться не будут

В России утверждено количество выходных дней на новогодние праздники.

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выходных днях в 2021 году.

Согласно документу, грядущие «новогодние каникулы» россиян продолжатся как обычно, с 1 по 10 января, при этом 31 декабря 2020 года не будет выходным. В этот день россияне будут работать по укороченному графику.

А вот уже в 2021 году 31 декабря будет официально объявлен выходным днём.

Напомним, школьники 31 декабря 2020 года учиться не будут.