Новогодние праздники 2021: Сколько будем отдыхать в январе 2021 года на новогодние праздники?

Выходить на работу большинству предстоит с 11 января. Исключение составят сотрудники предприятий непрерывного цикла и лица, трудящиеся по сменам.

За счет особенностей календаря, в 2021-м появляются новые праздничные дни

Январь – традиционно короткий «трудовой» месяц. Примерно треть дней приходится на новогодние каникулы. В 2021 году правительство не планирует отступать от традиций. Более того, из-за сложной эпидемиологической обстановки чиновники предлагают продлить праздничный сезон.

В торговой индустрии подготовка к Новому году начинается уже в ноябре – залы супермаркетов украшаются елками и игрушками. Покупатели присоединяются к праздничной лихорадке позже, большинство – с середины декабря. Но всем заранее интересно, сколько продлятся новогодние каникулы. Михаил Мишустин еще осенью подписал указ о праздничных днях в январе 2021-го.

Утвержденный календарь новогодних каникул

Россияне традиционно отдыхают 10 дней. Выходить на работу большинству предстоит с 11 января. Исключение составят сотрудники предприятий непрерывного цикла и лица, трудящиеся по сменам.

За счет особенностей календаря, в 2021-м появляются новые праздничные дни. Россиян ожидают выходные 5 ноября и 31 декабря. Они появятся за счет переноса 2 и 3 января соответственно. Праздничные дни приходятся на стационарные выходные.

В 2020-м 31 декабря останется рабочим. Правда, школьники учиться не будут, а большинство сотрудников ожидает сокращенный график. Официально рабочий день уменьшается на час. Реальное сокращение зависит от руководства – некоторых могут отпустить готовиться к Новому году уже с обеда.

Продлить или сократить: что предлагали для 2021 года

Длинные январские каникулы – давняя тема для споров в правительстве. Чиновники неоднократно предлагали сократить праздничный период. Последний раз законопроект выносился на рассмотрение в 2018-м. По мнению сторонников инициативы, каждый день январского простоя бьет по экономике России. В условиях пандемии коронавируса такая дополнительная нагрузка нежелательна. Депутаты также отмечают пагубное влияние длинных каникул на здоровье из-за злоупотребления алкоголем.

Хотя многие депутаты считают 10 дней длинным сроком, уже поступали предложения увеличить новогодние каникулы. В начале ноября с такой инициативой выступила партия «Коммунисты России».

«Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки необходимо продлить период отдыха до 25 января», — считает глава организации, Максим Сурайкин.

Чиновник порекомендовал повторить весенний опыт, когда вынужденные каникулы оплачивались. По мнению Сурайкина, дополнительные недели отдыха помогут снизить нагрузку на медицинскую систему, сдерживая распространение коронавируса.

В Госдуме внедрение инициативы на федеральном уровне посчитали чрезмерной. Ольга Павлова, представитель комитета по труду и социальной политике, указала на право региональных властей самостоятельно устанавливать ограничения и нерабочие дни. Чиновники также отметили, что месячный простой станет серьезным ударом для экономики.

Источник: Пронедра