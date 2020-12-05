Сегодня, 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск под Москвой

Контрнаступление, как второй этап битвы за Москву, началось 5—6 декабря 1941 года на фронте от Калинина до Ельца

День воинской славы России — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) — установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». Он отмечается ежегодно 5 декабря.

Контрнаступление, как второй этап битвы за Москву, началось 5—6 декабря 1941 года на фронте от Калинина до Ельца.

Боевые действия сразу же приняли ожесточенный характер. Несмотря на отсутствие превосходства в живой силе и технических средствах, на сильные морозы, глубокий снежный покров, советские войска левого крыла Калининского и правого крыла Западного фронтов уже в первые дни контрнаступления прорвали оборону противника южнее Калинина и северо-западнее Москвы, перерезали железную дорогу и шоссе Калинин — Москва и освободили ряд населенных пунктов.

Одновременно с войсками, наступавшими северо-западнее Москвы, перешли в контрнаступление войска левого крыла Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов. Сильные удары войск Красной Армии по фланговым группировкам группы армий «Центр», предназначенным для окружения Москвы, заставили немецко-фашистское командование принять меры по спасению своих войск от разгрома.

8 декабря 1941 года Гитлер подписал директиву о переходе к обороне на всём советско-германском фронте. Группа армий «Центр» получила задачу любой ценой удерживать важные в стратегическом отношении районы.

Но уже 9 декабря советские войска освободили Рогачево, Венев, Елец, 11 декабря — Сталиногорск, 12 декабря — Солнечногорск, 13 декабря — Ефремов, 15 декабря — Клин, 16 декабря — Калинин, 20 декабря — Волоколамск. 25 декабря советские войска на широком фронте вышли к Оке. 28 декабря был освобожден Козельск, 30 декабря — Калуга, в начале января 1942 года — Мещовск и Мосальск.

К началу января 1942 года войска правого крыла Западного фронта вышли на рубеж рек Лама и Руза. К этому же времени войска Калининского фронта вышли на рубеж Павликово, Старица. Войска центра Западного фронта 26 декабря освободили Наро-Фоминск, 2 января — Малоярославец, 4 января — Боровск. Успешно развивалось контрнаступление на левом крыле Западного фронта и в полосе Брянского фронта (воссоздан 18 декабря 1941 в составе 3-й, 13-й и 61-й армий). Советские войска Брянского фронта во взаимодействии с войсками левого крыла Западного фронта достигли рубежа Белев, Мценск, Верховье.

В итоге, фланговые ударные группировки врага были отброшены от Москвы на 100-250 километров, разбиты 38 немецких дивизий, освобождено свыше 11 тысяч населенных пунктов. Все это создавало благоприятные условия для окружения группы армий «Центр», а также сняло угрозу, нависшую над столицей СССР.

Победа советских войск под Москвой и начало контрнаступления имели не только огромное военное, но и политическое, международное значение – впервые во Второй мировой войне доселе непобедимый вермахт был остановлен и потерпел весомое поражение.

Битва под Москвой была отмечена массовым героизмом и самопожертвованием советских людей. За доблесть и мужество, проявленные в боях 40 частям и соединениям было присвоено звание гвардейских, 36 тысяч воинов награждены орденами и медалями, 187 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Москвы» награждено более 1 млн. человек (в том числе около 381 тыс. военнослужащих и примерно 639 тыс. гражданских лиц).

Сегодня же дата 5 декабря – ещё один повод вспомнить героев той войны. В этот день в Вооруженных Силах Российской Федерации и других войсках проводятся торжественные мероприятия по увековечению памяти российских воинов, отличившихся в сражениях за столицу страны.

Источник: calend.ru