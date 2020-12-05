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День сетевика в России - 6 декабря 2020

22:00 05.12.2020 Фото: pixabay.com
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Сетевой маркетинг также известен как MLM — многоуровневый маркетинг (от англ. MultiLevel Marketing), а также структурный бизнес.

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Это профессиональный праздник участников сетевого (многоуровневого, структурного) маркетинга и бизнеса прямых продаж

В первое воскресенье декабря в России отмечается День сетевика. Это профессиональный праздник участников сетевого (многоуровневого, структурного) маркетинга и бизнеса прямых продаж. Для сетевиков этот день, конечно, повод весело и с пользой отметить дату. Но помимо веселья во время праздничных мероприятий можно с успехом заняться поиском путей развития бизнеса.

Сетевой маркетинг также известен как MLM — многоуровневый маркетинг (от англ. MultiLevel Marketing), а также структурный бизнес. Как одна из составляющих новой экономики, сетевой маркетинг появился в России в конце 80-х — начале 90-х годов 20 века. Но, как справедливо говорится, «все новое — хорошо забытое старое», — в российской истории, оказывается, уже были примеры использования принципов построения многоуровневых сетей.

Сегодня среди сетевиков и опытные профессионалы, для кого MLM — не только бизнес, но и стиль жизни, и «любители», кто сотрудничает с сетевыми компаниями, продолжая работать или развивать собственный бизнес в других отраслях. Есть и новички, которые только осваивают азы профессии сетевика.

Всего в России насчитывается более 3,5 миллионов участников сетевого маркетинга, и еще около 2 миллионов человек — в других странах постсоветского пространства.

Естественно, что такое многочисленное профессиональное сообщество не может обходиться без профессионального праздника. И хотя попытки вместе, независимо от принадлежности к той или иной компании, отмечать День сетевика ранее уже предпринимались, единая традиция празднования появилась совсем недавно.

Источник: calend.ru

6 декабря 2020 День сетевика в России история праздник MLM
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