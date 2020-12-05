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ПФР отменил общероссийский день приема россиян по вопросам пенсии и детских выплат

14:15 05.12.2020 Фото: ПФР
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Все граждане, которые записались на прием в Пенсионный фонд России, оповещаются о переносе сроков.

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День приема перенесен из-за коронавируса

Согласно указанию Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан общероссийский день приема граждан, который планировалось провести 14 декабря 2020 года, переносится до момента стабилизации эпидемиологической обстановки, сопряженной в настоящее время с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции.

Все граждане, которые записались на прием в Пенсионный фонд России, оповещаются о переносе сроков.

Для того чтобы реже посещать общественные места, ПФР рекомендует обращаться за государственными услугами дистанционно – через личный кабинет на сайте es.pfrf.ru или на портале госуслуг gosuslugi.ru.

Электронные сервисы Пенсионного фонда охватывают большинство выплат и социальных пособий. На сегодняшний день с помощью личного кабинета можно заказать справки, изменить способ доставки пенсии, получить выписку о состоянии своего пенсионного счета, узнать, где формируются пенсионные накопления, оформить пенсию и ежемесячную денежную выплату, выбрать способ их доставки, узнать остаток материнского капитала, а также получить многие другие услуги ПФР.

Напомним, общероссийский день приема граждан с 2013 года проводится федеральными и региональными органами власти по поручению Президента РФ и предусматривает личный прием обращений и консультирование граждан.

Источник: ПФР

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