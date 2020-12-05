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Почему резко подорожали градусники и аспирин, объяснили в Минздраве

13:43 05.12.2020 Фото: pexels.com
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Росстат сообщил, что цены на ртутные градусники в ноябре выросли на 7-8%, на некоторые лекарства — более чем на 3-4%. Спрос на лекарства повысился на 15%.

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В Минздраве объяснили это повышением стоимости импортного сырья и ростом спроса

Министерство здравоохранения объяснило рост цен на ртутные градусники и некоторые лекарства удорожанием сырья и увеличением спроса, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в пятницу Росстат сообщил, что в ноябре в России существенно подорожали ртутные термометры — в среднем на 7,6%. При этом в 27 регионах цены выросли на 8% и более. Сильнее всего ртутные градусники подорожали в Хакасии (в 1,9 раз), Кабардино-Балкарии и Смоленской области (в 1,6 раза), Адыгее, Дагестане и Курганской области (в 1,5 раза).

«Рост цен на ртутные термометры связан с повышенным спросом в условиях пандемии и сезонной заболеваемости ОРВИ и, видимо, с тем, что наиболее дешевые ртутные градусники перестали выпускать еще в прошлом году. Связано это с участием России в программе ВОЗ по отказу производства приборов, содержащих ртуть», — прокомментировали повышение цен в Минздраве.

Помимо этого, в ноябре статистики зафиксировали увеличение цен на некоторые лекарства. Наибольший рост показала стоимость линекса — на 4,6%, также на 3,4% подорожал бромгексин, на 2,6% — поливитамины с макро- и микроэлементами, на 2,4% — аспирин.

Как пояснили в Министерстве здравоохранения, на ценообразование этих препаратов в первую очередь влияет повышение курсовой стоимости импортного сырья и готовых форм, которые ввозят из-за границы. Там также подчеркнули, что не регулируют цены на лекарства, которые не входят в список жизненно важных.

В середине ноября глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о резком росте спроса на лекарства в 15 раз. Он пояснил, что власти предполагали рост спроса и еще в июне предусмотрели наращивание объемов производства в два раза. «Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста», — заявил министр.

Он отметил, что все производители лекарств максимально увеличили мощности и ситуация с наличием препаратов в аптеках начинает выправляться.

Ранее в октябре регионы начали сообщать о дефиците лекарств. В частности, они жаловались на нехватку противовирусных и антибактериальных средств.

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