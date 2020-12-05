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Школьница прикинулась взрослой и соблазнила полицейского в Новосибирской области

15:36 05.12.2020 Фото: pixabay.com
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В социальных сетях 8-классница прибавила себе 4 года, выставила яркие фото и стала искать парня. Сообщения девушке писали многие, но ей приглянулся 23-летний лейтенант Василий.

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Восьмиклассница соблазнила новосибирского полицейского в соцсетях

У сибирской школьницы и лейтенанта случился роман, который может закончиться колонией

Эта история произошла в отдаленной деревне Новосибирской области: там едва наберется сотня домов, их хозяева в основном пенсионеры. Но зато есть интернет — практически единственное развлечение для местных подростков. В Сети сельская восьмиклассница и познакомилась с ухажером, который старше ее на восемь лет. Роман может закончиться реальным сроком.

Алена Мазаева (имена героев изменены) растет в многодетной сельской семье, у нее пять сестер и маленький брат. 15-летняя школьница, насмотревшись на красивую жизнь в интернете, решила, что школа не для нее. С учебой не особо ладится, даже на второй год оставляли, поэтому в свои 15 она еще учится в восьмом классе. А вот внешность у школьницы приметная.

— Она очень симпатичная девчонка, выделяется среди подростков, — рассказала соседка семьи Мазаевых Надежда Моисеевна. — Сформированная, взрослая внешне. Косметикой часто пользуется — родители позволяют.

В социальных сетях восьмиклассница прибавила себе четыре года, выставила яркие фотографии и стала искать парня. Сообщения девушке писали многие ребята, но ей приглянулся 23-летний Василий Залетило. По меркам школьницы, он казался таким серьезным и взрослым — да еще и в погонах лейтенанта.

Парень жил в райцентре один. После окончания вуза стал участковым. Друзьями и уж тем более девушкой обзавестись не успел. А тут Алена стала отвечать ему, и парочка быстро поменяла виртуальные отношения на реальные. Школьница приехала в райцентр на свидание.

— Встретились они у Василия дома, там все и случилось... Она ведь ему и при личном общении про возраст не сказала. А внешне очень даже взрослой выглядит, — говорят односельчане.

Но село маленькое, утаить отношения не получилось. В итоге у сотрудника МВД начались серьезные проблемы из-за связи с несовершеннолетней. Но сам он о своем романе не рассказывает.

— Я сейчас совсем не готов комментировать ситуацию, — вздыхает Василий.

Алена призналась следователям, что обманула парня и прибавила себе несколько лет «для взрослости», а главное, что все было взаимно. Но поздно: в отношении лейтенанта проводит проверку Следственный комитет, сообщает КП.

возраст роман свидание соблазн школьница
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