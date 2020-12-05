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Ученые нашли первую мутацию COVID-19, когда антитела бессильны

23:28 05.12.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Ученые  Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона нанесли на карту все возможные мутации COVID-19, которые могут предотвратить связывание трех моноклональных антител,созданных в лаборатории и вводимых пациентам в рамках специализированной терапии.

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Найдена первая мутация коронавируса, против которой бессильны антитела

Ученые выявили мутацию SARS-CoV-2, позволяющую ему ускользать от распознавания антителами, выработанными для борьбы с инфекцией, сообщает Nature.

Ученые  Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона нанесли на карту все возможные мутации COVID-19, которые могут предотвратить связывание трех моноклональных антител,созданных в лаборатории и вводимых пациентам в рамках специализированной терапии.

Ряд мутаций затрагивали белковый сегмент, называемый рецептор-связывающим доменом (RBD), который вирус использует для проникновения в клетки. Одна из таких мутаций маскировала вирус от всего коктейля антител, а некоторые другие ускользали выборочно от одного из трех антител.

Некоторые из этих изменений широко распространены у инфицированных COVID-19, а противостоящая всему набору антител мутация обнаружена в Нидерландах и Дании.

мутация коронавируса
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