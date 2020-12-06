Какие процедуры для лица после 50 лет самые эффективные

Большинство женщин испытывают менопаузу ближе к пятидесяти годам, и с этой резкой потерей эстрогена естественный уровень коллагена в коже также начинает уменьшаться.

Самые эффективные процедуры для омоложения кожи после 50

Что происходит с кожей после 50 лет

По мере того как женщина стареет, ее тело уменьшает продукцию эстрогена. Эстроген способствует выработке коллагена и масел в коже. Большинство женщин испытывают менопаузу ближе к пятидесяти годам, и с этой резкой потерей эстрогена естественный уровень коллагена в коже также начинает уменьшаться.

Коллаген – это структурный белок, который придает коже гладкую, но упругую текстуру и эластичность, как в молодости. Со временем кожа теряет объем, начинает выглядеть осунувшейся, и развиваются возрастные или печеночные пятна, в дополнение к морщинам и тонким линиям. Даже самые сложные процедуры по уходу за кожей не всегда достаточны для предотвращения подобных вещей. Иногда эти проблемы являются генетическими, но они также могут быть вызваны такими факторами окружающей среды, как ультрафиолетовое излечение, влажность или сухой климат.

Уход за увядающей кожей не всегда прост. Даже если женщина делает все правильно – регулярно увлажняет, моет лицо или пользуется кремами и маслами, у нее все равно могут появиться нежелательные признаки старения. К счастью, есть несколько популярных косметических процедур для женщин, которые могут помочь в борьбе с признаками старения и восстановить внешний вид кожи.

Хирургические процедуры

Хирургические косметические процедуры достаточно безопасны, если обратиться к опытному пластическому хирургу.

Подтяжка или лифтинг лица

Такая процедура имеет название ритидэктомия. Подтяжка лица – это процедура, которая направлена на восстановление молодого внешнего вида путем удаления нескольких слоев кожи. Излишки провисшей кожи и жировые отложения также удаляются, а кожа лица оттягивается назад, чтобы дать более плотный и гладкий результат. Подтяжка лица часто проводится в сочетании с другими косметическими процедурами для лица, включая подтяжку век, подтяжку шеи и инъекции губ.

Подтяжка век

Иначе называемый блефаропластикой, когда врач хирургическим методом поднимает опущенные веки, что впоследствии сглаживает тонкие линии, морщины и гусиные лапки вокруг глаз. Существует два вида блефаропластики: функциональная и косметическая. Функциональная блефаропластика удаляет излишки кожи вокруг глаз, которые могут мешать зрению. Косметическая блефаропластика может быть сделана на верхнем или нижнем веке или на обоих, чтобы улучшить внешний вид.

Подтяжка шеи



Подтяжки шеи выполняются для удаления избыточных жировых отложений и подтягивания провисшей кожи под подбородком. Лицевой пластический хирург может умело контурировать и манипулировать мышцами и тканями шеи, чтобы получить прекрасный результат.

Ринопластика

Корригирующая и ревизионная ринопластика – это две наиболее распространенные формы пластической хирургии у женщин старше 50 лет. Независимо от того, делаете ли женщина это по косметическим или медицинским причинам, работа с носом может создать симметрию лица, сделать образ моложе на несколько лет и повысить уверенность в себе.

Подтяжка лба

Эта процедура также становится все более популярной среди женщин среднего возраста. Помимо области вокруг глаз и рта, лоб является частью лицевой конструкции, которая демонстрирует наиболее заметные морщины. Некоторые женщины умело скрывают свои морщины на лбу челкой, но, к сожалению, это не является выполнимым решением для всех.

Нехирургические процедуры омоложения кожи после 50 лет

Ложиться под нож – это не для всех. Если женщина чувствует себя неуверенно по поводу выполнения любой из вышеупомянутых процедур, то есть и другие нехирургические альтернативы, которые можно рассмотреть.

Дермальные наполнители и инъекционные вещества

Хорошо известные фирменные наполнители и инъекционные препараты включают ботокс, Юведерм, Рестилайн и Диспорт. Лицевой пластический хирург определит, какое лечение подходит определенной женщине, исходя из ее потребностей и истории болезни. Наполнители или филлеры – это безопасный вариант, так как они состоят из природных белков и веществ, таких как гиалуроновая кислота, которые организм уже производит.

Источник: rsute.ru