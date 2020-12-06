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Почему люди часто принимают неверные решения: 6 причин назвали психологи

01:00 06.12.2020 Фото: pixabay
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Люди часто принимают плохие решения, потому что они ищут одобрения других. В то время как чье-то одобрение может направить по хорошему пути, одобрение неправильного человека может направить и по плохому пути.

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Почему люди часто принимают неверные решения

Прокрастинаци

Когда человек ждет, чтобы принять решение в последнюю минуту или в нерешительности, он, скорее всего, примет плохие решения. Это может негативно сказаться на очень важных решениях. Всегда важно относиться к своим решениям с уважением, которого они заслуживают, и не торопиться с их принятием.

Принимать быстрые решения, не обдумывая их

Есть люди, которые не любят принимать решения и предпочли бы, чтобы это делалось за них. Они часто принимают решения быстро, не думая об этом. Этот тип принятия решений может привести к череде плохих решений.

Отсутствие самоконтроля

Большинство экспертов сходятся во мнении, что успех человека возрастет, если он сможет большую часть времени сдерживать свои сиюминутные желания в пользу долгосрочных выгод. Допустим, у человека есть 1000 долларов наличными. Он может добавить их к своим сбережениям или купить то, что ему на самом деле не нужно. Если у человека есть самообладание, он сэкономит деньги. Если он хочет принять неправильное решение, то тратит деньги на то, что ему не нужно.

Не придерживаться плана

Например, человек начинает менять образ жизни, чтобы сбросить 10 килограмм. Он убеждает себя, что всего один кусочек пончика ему не повредит. Хорошо, что один укус может легко превратиться в поедание всего пончика и нарушить весь новый план образа жизни. Несоблюдение плана может привести к другим плохим решениям.

Не оценивать последствия

Некоторые люди, когда они взволнованы, скорее всего, принимают решения, не оценивая последствий. Если человек действительно взволнован тем, что делает, он вряд ли будет думать о последствиях. Это разница между хорошим и плохим решением. Именно здесь в игру вступает мгновенное удовлетворение. Человек принимает быстрое решение с тем, как он себя чувствует в данный момент, но не дает себе ни секунды подумать, стоит ли это долгосрочных последствий. Один из лучших способов обуздать свои желания, которые на самом деле не приносят пользы – это просто не думать о них. Это простая техника, которую очень успешные люди используют все время, чтобы оставаться сосредоточенными и не принимать ужасных решений.

Вечные колебания

В то время как есть некоторые люди, которые не рассматривают последствия своих действий, есть другие, которые просчитывают их все. Это называется колебанием, и оно происходит, когда кто-то настолько обеспокоен тем, что может произойти, что он не в состоянии принять решение. Но, если вообще не принимать никаких решений, то и хороших решений тоже не будет принято.

Поиск одобрения других людей

Люди часто принимают плохие решения, потому что они ищут одобрения других. В то время как чье-то одобрение может направить по хорошему пути, одобрение неправильного человека может направить и по плохому пути. Решения, которые человек принимает, хорошие или плохие, всегда должны быть его собственным выбором

Источник: rsute.ru

люди психолог решения
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