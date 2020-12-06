6 декабря 2020 - День святого Николая

В этот день католики почитают память святого Николая, покровителя путешественников и детей. День святого Николая имеет религиозные корни и традиции празднования, выработанные в народе веками.

В этот день католики почитают память святого Николая, покровителя путешественников и детей

Рождественские праздники в Европе начинаются со Дня святого Николая (Saint Nicholas Day), который отмечается 6 декабря.

В этот день католики почитают память святого Николая, покровителя путешественников и детей. День святого Николая имеет религиозные корни и традиции празднования, выработанные в народе веками. О земной жизни святого Николая из исторических хроник известно немного. Родился он на территории современной Турции, примерно в 270 году, упокоился 6 декабря 342 года.

С молодых лет Николай посвятил себя служению Богу, был епископом города Миры, за что был прозван Николаем из Мира (Nicholas of Myra). Во время гонений на христиан Николай был заключен в тюрьму, где провел целых восемь лет. Находясь в заключении, несмотря на пытки, продолжал проповедовать христианство. Лишь после прихода к власти императора Константина преследования христиан прекратились, и епископ вновь стал править своей паствой. Был он и участником первого Вселенского Собора, проходившего в 325 году в Никее.

Из исторических источников известно, что епископ Николай выступил защитником трех несправедливо приговоренных к смерти византийцев. О других добрых делах святого Николая в народе сложены предания, передаваемые из поколения в поколение. Они повествуют о том, как святой Николай помогал бедным и обездоленным, а детям тайно подбрасывал монетки и еду в выставленные за дверь башмачки. Еще одна легенда повествует о том, как он помог бедной девушке выйти замуж за возлюбленного, дав ей денег на приданое.

В 10 веке в Кельнском соборе в день памяти святого Николая 6 декабря ученикам церковноприходской школы стали раздавать сладости. А позже в Германии в домах стали вывешивать башмачки или носочки для того, чтобы святой Николай положил туда детям подарки. Эти традиции быстро распространились по всей Европе.

Правда, подарки получают в этот день только послушные дети, а непослушных ждут розги. Но в ожидании праздника дети стараются не шалить, и без подарков от святого Николая не остается никто.

Источник: calend.ru