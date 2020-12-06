Как обманывают с кредитами заразившихся COVID-19, рассказала адвокат

Если вы столкнулись с этим, знайте – действовать надо сразу, как только вам приходит сообщение об одобрении займа. Пандемия сильно повлияла на криминогенную обстановку в России.

Адвокат рассказал, как обманывают с кредитами заболевших COVID-19

Бывает, что мошенники обманными путями, маскируясь под официальные инстанции, заполучают персональные данные заболевших COVID-19 россиян, а затем оформляют от их имени заявку на кредит. Если вы столкнулись с этим, знайте – действовать надо сразу, как только вам приходит сообщение об одобрении займа, рассказала агентству "Прайм" адвокат бюро "Мусаев и партнёры" Надежда Ермолаева.

Сразу же нужно записать в одобрившую кредит организацию или банк заявление о том, что это происки злоумышленников, а истинный владелец персональных данных никаких кредитов не просил. Параллельно нужно подать заявление в органы внутренних дел о совершении преступления или его попытки. В полиции заявление обязаны его зарегистрировать и в течение трех дней принять решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом. В ряде случаев срок может быть продлен.

"Решение об отказе в возбуждении уголовного дела может быть обжаловано заинтересованными лицами руководителю следственного органа, прокурору или в суд", - отметила Ермолаева.

Согласно 159 УК РФ, мошенничество свыше 10 тысяч рублей может быть признано значительным ущербом для гражданина. Если ущерб свыше 250 тысяч рублей, он считается крупным, а свыше 1 миллиона рублей – особо крупным, это тяжкое преступление. Если же потерпевший лишился в результате мошеннических действий квартиры или другой жилой недвижимости, то злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Адвокат констатировала, что пандемия и всеобщий локдаун коренным образом изменили криминогенную обстановку. По данным МВД, за девять месяцев 2020 года число краж средств с карт граждан при помощи выманивания их персональных данных выросло в несколько раз.