Пилят березы в роще Бердска: готовят площадку под стройку в Микрорайоне, гадают горожане

Лысеющая на глазах березовая роща находится в сквере между детским садом №2 и домами №30 и 38 в Микрорайоне. Смотрите фото.

Бердчане гадают, зачем пилят березы в сквере Микрорайона

-Постоянно спиливают березы, уничтожая березовую рощу, - сообщили "Курьер. Среда. Бердск" 6 декабря жители Микрорайона.

В доказательство своих слов они прислали в редакцию фото с "места происшествия".

Обеспокоенные микрорайоновцы предполагают, что "готовят очередную площадку под строительство многоквартирного дома".

Лысеющая на глазах роща находится около мусорной площадки у дома №38 в Микрорайоне.

- Пилят березки в сквере между детским садом №2 и домами по адресам: Микрорайон, 30 и 38, - уточнили очевидцы. Они хотят узнать, законна ли вырубка и для каких целей она ведется.

Подробности - в ближайшее время.

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