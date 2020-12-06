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Пилят березы в роще Бердска: готовят площадку под стройку в Микрорайоне, гадают горожане

14:12 06.12.2020 Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Лысеющая на глазах березовая роща находится в сквере между детским садом №2 и домами №30 и 38 в Микрорайоне. Смотрите фото.

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Бердчане гадают, зачем пилят березы в сквере Микрорайона

-Постоянно спиливают березы, уничтожая березовую рощу, - сообщили "Курьер. Среда. Бердск" 6 декабря жители Микрорайона.

В доказательство своих слов они прислали в редакцию фото с "места происшествия".

Обеспокоенные микрорайоновцы предполагают, что "готовят очередную площадку под строительство многоквартирного дома".

Лысеющая на глазах роща находится около мусорной площадки у дома №38 в Микрорайоне.

- Пилят березки в сквере между детским садом №2 и домами по адресам: Микрорайон, 30 и 38, - уточнили очевидцы. Они хотят узнать, законна ли вырубка и для каких целей она ведется.

Подробности - в ближайшее время.

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березы вырубка микрорайон строительство
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От редакции

Зачем пилят березы?

Аноним, 06 декабря 2020 14:42
ну, это дела, вероятно,
Осина с Михулей. У Орбиты все застроили что можно, теперь взялись за березовые рощи. Деньги, тов. бердчане, деньги, стройка до последней березы, до последнего пенька.
Boeing 777-300ER, 06 декабря 2020 14:54
И пусть строят, да побольше. Достали уже эти жильцы. Пусть с ними разбирается национальная гвардия.
Аноним, 06 декабря 2020 15:30
Борьба с аварийными деревьями. Оптимизация социального пространства. Уплотнительная застройка.

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