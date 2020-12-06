Пилят березы в роще Бердска: готовят площадку под стройку в Микрорайоне, гадают горожане

-Постоянно спиливают березы, уничтожая березовую рощу, - сообщили "Курьер. Среда. Бердск" 6 декабря жители Микрорайона.
В доказательство своих слов они прислали в редакцию фото с "места происшествия".
Обеспокоенные микрорайоновцы предполагают, что "готовят очередную площадку под строительство многоквартирного дома".
Лысеющая на глазах роща находится около мусорной площадки у дома №38 в Микрорайоне.
- Пилят березки в сквере между детским садом №2 и домами по адресам: Микрорайон, 30 и 38, - уточнили очевидцы. Они хотят узнать, законна ли вырубка и для каких целей она ведется.
Подробности - в ближайшее время.
______________________________________________________________
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Осина с Михулей. У Орбиты все застроили что можно, теперь взялись за березовые рощи. Деньги, тов. бердчане, деньги, стройка до последней березы, до последнего пенька.