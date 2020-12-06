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Сколько денег потратить на новогодние праздники готовы россияне, показал опрос

14:24 06.12.2020 Фото: pexels.com
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На фоне сокращения доходов и сохраняющейся неопределенности многие предпочли не тратиться на подарки друзьям и коллегам. Но пандемия диктует нетрадиционный подход к подаркам.

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Названа сумма, которую россияне готовы потратить на новогодние праздники

Абсолютное большинство россиян готовы потратить на празднование Нового года, в том числе на подарки и праздничный стол, не более 15 тысяч рублей, следует из исследования сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia.

"Для 30% респондентов предполагаемый размер трат на подарки, новогодний стол и прочее не превышает 10 000 рублей. Еще 38% опрошенных ориентируются на сумму 10-15 тысяч рублей", - выяснили аналитики.

Около 18% россиян планирует ограничить свои "новогодние" траты в 15-20 тысяч рублей, а 10% респондентов готовы потратить на праздник свыше 20 тысяч рублей. При этом остальные 4% россиян не планируют выделять на эти цели из бюджета какие-либо средства вообще.

Одним из основных атрибутов Нового года являются подарки. Россияне в этом году чаще всего будут вручать их родителям и супругам: первым готовят подарки 64% опрошенных, вторым - 63%. Далее с небольшим отставанием следуют дети - 55%, а на четвертом месте оказались подарки самим себе - этот вариант набрал 42%. А вот друзья и коллеги оказались здесь в меньшинстве — эти варианты набрали 25% и 8%, соответственно.

Среди того, что именно планируется подарить, опрошенные чаще всего указывали товары из таких категорий, как электроника - 18%, техника для дома - 17% и парфюмерия или косметика - 15%. Далее следуют различные онлайн-курсы (14%), инвентарь для домашних занятий спортом (13%), настольные игры (7%), подписки на онлайн музыкальные, книжные или видеосервисы (7%), ювелирные изделия (5%), съедобные сладкие подарки (4%).

"События текущего года отразились на праздничных планах граждан. На фоне сокращения доходов и сохраняющейся неопределенности многие предпочли не тратиться на подарки друзьям и коллегам. Что касается непосредственно самих подарков, то наряду с традиционными презентами, фигурирующими из года в год, также набирают популярность товары, спрос на которые вырос в связи с пандемией - онлайн-курсы, подписки на различные сервисы и пр. У людей выработались новые привычки, следовательно, для них теперь актуальны новые категории подарков", - цитирует гендиректора компании Ирину Хорошко РИА Новости.

Компания с 25 ноября по 2 декабря опросила совершеннолетних граждан из различных регионов России. Итоговое исследование включает в себя ответы более 20 тысяч человек.

новогодние подарки онлайн-курсы опрос праздничный стол траты Ирина Хорошко
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