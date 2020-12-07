Актриса Марии Горбань опубликовала очень откровенное фото без трусиков

«Жена» Нагиева порадовала поклонников очередным откровенным фото
Российская актриса Мария Горбань, известная по сериалу «Кухня», опубликовала в своем Instagram очень откровенное фото. На нем она предстает практически обнаженной.
На фото Мария, которую часто называют «экранной женой» Дмитрия Нагиева, позирует в красном лифчике, при этом на ней нет трусиков. При этом артистка не стала подписывать снимок, оставив лишь многозначительный смайлик в виде сердечка.
«У Нагиева глаза выпали», «Вы, конечно, невероятная красотка. Повезло вашему мужчине» - отметили в комментариях восхищенные подписчики.
Мария Горбань в 2014 года родила дочь Стефанию — отцом стал осветитель Олег Филатов, однако вскоре брак распался. В 2016 году она снова вышла замуж — в этот раз за оператора Кирилла Зоткина.
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Актриса нередко эпатирует миллионную армию своих подписчиков, публикуя откровенные фотографии.
Источник: mk.ru