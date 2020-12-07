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Красота / Общество

Актриса Марии Горбань опубликовала очень откровенное фото без трусиков

23:20 07.12.2020 Фото: instagram.com/p/CIVxBkLJ5Ik
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«У Нагиева глаза выпали», «Вы, конечно, невероятная красотка. Повезло вашему мужчине» - отметили в комментариях восхищенные подписчики.

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Российская актриса Мария Горбань, известная по сериалу «Кухня», опубликовала в своем Instagram очень откровенное фото

«Жена» Нагиева порадовала поклонников очередным откровенным фото

Российская актриса Мария Горбань, известная по сериалу «Кухня», опубликовала в своем Instagram очень откровенное фото. На нем она предстает практически обнаженной.

На фото Мария, которую часто называют «экранной женой» Дмитрия Нагиева, позирует в красном лифчике, при этом на ней нет трусиков. При этом артистка не стала подписывать снимок, оставив лишь многозначительный смайлик в виде сердечка.

«У Нагиева глаза выпали», «Вы, конечно, невероятная красотка. Повезло вашему мужчине» - отметили в комментариях восхищенные подписчики.

Мария Горбань в 2014 года родила дочь Стефанию — отцом стал осветитель Олег Филатов, однако вскоре брак распался. В 2016 году она снова вышла замуж — в этот раз за оператора Кирилла Зоткина.

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Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha)

Актриса нередко эпатирует миллионную армию своих подписчиков, публикуя откровенные фотографии.

Источник: mk.ru

актриса живот комментарии откровенные фото фигура Мария Горбань Дмитрий Нагиев Олег Филатов
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