Лунный календарь стрижек и окрашиваний на неделю с 7 по 11 декабря 2020 года

7 декабря 2020 года в 12:00 — 22 лунный день. Новая стрижка позволит повысить Вашу значимость в окружении, и поправить свое здоровье в частности дыхательную систему. Но не стоит стричься слишком сильно, так как в убывающую луну волосы растут медленнее.

Для улучшения общего благосостояния стоит покрасить волосы в естественный цвет.

Прическу стоит выбрать спокойную, она должна как бы уравновешивать вашу связь с космосом.

Старайтесь причесываться как можно чаще. Сегодня своего рода день откровений, сегодня Вы сможете познать что-то сакральное, что-то что будет способно изменить Вашу жизнь и затронуть жизнь Вашего окружения.

Вы сможете испытать жажду приключений и путешествий. Если у Вас нет возможности отправиться в путешествие сейчас, то просто помечтайте, фантазируйте как и куда бы Вы хотели отправится. Сегодняшний день будет очень продуктивным у людей творческих профессий.