Заставили жить с экс-женой под одной крышей мужчину в Бердске. Кто "посмел" ?

Двухэтажный дом был приобретен во время совместного проживания супругов.

Двухэтажный дом был приобретен во время совместного проживания супругов

Судебные приставы города Бердска Новосибирской области обеспечили вселение местной жительницы в дом, где проживает бывший муж женщины.

Двухэтажный дом был приобретен во время совместного проживания супругов. Тем не менее, после развода мужчина отказался пускать бывшую жену в квартиру. Женщина обратилась в суд, который принял решение о вселении гражданки. Судебными приставами-исполнителями с должником была проведена профилактическая беседа и назначена дата вселения.

В назначенный день под контролем судебных приставов женщина вселилась в положенное ей по закону жилье.