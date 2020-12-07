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Заставили жить с экс-женой под одной крышей мужчину в Бердске. Кто "посмел" ?

15:32 07.12.2020 Фото: pixabay
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Двухэтажный дом был приобретен во время совместного проживания супругов.

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Двухэтажный дом был приобретен во время совместного проживания супругов

Судебные приставы города Бердска Новосибирской области обеспечили вселение местной жительницы в дом, где проживает бывший муж женщины.

Двухэтажный дом был приобретен во время совместного проживания супругов. Тем не менее, после развода мужчина отказался пускать бывшую жену в квартиру. Женщина обратилась в суд, который принял решение о вселении гражданки. Судебными приставами-исполнителями с должником была проведена профилактическая беседа и назначена дата вселения.

В назначенный день под контролем судебных приставов женщина вселилась в положенное ей по закону жилье.

жилье развод суд
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