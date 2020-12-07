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Подведены итоги VI Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2020»

16:17 07.12.2020
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Представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий назвали победителей VI Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2020».

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 Соревнование было организовано разработчиками программы «Азбука интернета», предназначенной для людей пожилого возраста.

Всего на конкурс было подано более 4 600 заявок из 77 регионов России — и это даже больше, чем в прошлом году. 84% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов. Средний возраст участников составил 63,4 года, возраст семи принимавших участие в конкурсе превысил 90 лет, а двум самым старшим участникам исполнилось по 97 лет.

Пользователями портала госуслуг являются 91,3% участников конкурса против 84,4% в 2019 году. Первое место в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» заняла Александра Афанасьева из Новосибирской области. В своей работе «Шагать в ногу со временем» она рассказала о том, как научилась пользоваться этим ресурсом и почему это для нее так важно как для председателя ветеранской организации Колыванского района Новосибирской области.

«Сегодня порталом госуслуг пользуюсь постоянно, обучила работе на портале всех членов президиума и председателей первичных ветеранских организаций: через личный кабинет записываемся в поликлинику на прием к врачам, к специалистам пенсионного фонда, уточняем задолженности по налогам, даем оценку работе администрации района и органам социальной защиты», — написала Александра Афанасьева в конкурсной работе.

Волонтеры «Ростелекома» в Новосибирске в этом году заменили очное обучение в рамках «Азбуки интернета» на онлайн-мероприятия. На уроках они научили пожилых людей дистанционно заказывать продукты и лекарства, общаться в друзьями через мессенджеры и находить обучающие курсы в сети. Особое внимание на занятиях уделили правилам кибербезопасности и защите персональных данных при покупках или оплате услуг в интернет-магазинах.

«Сибирские пенсионеры — активные и увлекающиеся люди, для которых ограничения в реальной жизни стали еще одной возможностью больше узнать о жизни виртуальной. В это непростое время онлайн-уроки заменили живое общение, поэтому даже летом наши курсы не уходили на каникулы. И теперь ученики умеют правильно вести себя в сети, грамотно оплачивают услуги онлайн и не боятся общаться в социальных сетях», — отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Все материалы конкурса размещены на портале «Азбука интернета» в разделе «Конкурсные работы», итоги будут опубликованы в разделе «Победители».

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ПАО «Ростелеком»
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