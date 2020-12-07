"Унижают и запугивают": обвинил в жестоком обращении реабилитационный центр пациент после "срыва". А директор "Белого Лотоса" Трушников из Бердска заявил о вымогательстве и угрозах

Евгений два раза проходил реабилитацию. У него сразу появились претензии к центру. А этой осенью он стал угрожать директору центра и его жене. Трушников рассказал, что пациент писал "страшные вещи". Оба участника конфликта написали заявление в СК.

Обвинил в жестоком отношении реабилитационный центр "Белый Лотос" бывший пациент

Пожаловался на условия лечения и нарушение прав людей сбежавший из реабилитационного центра Евгений (имя изменено) "Белый Лотос" в редакцию "Курьер. Среда. Бердск". Мужчина написал письмо, где заявил, что в наркологической клинике пожароопасная обстановка и жесткого обращаются с пациентами. Действительно ли этот так, выясняла редакция. Люди содержатся в невыносимых условиях, подчеркнул Евгений. Но называть свое полное настоящее имя он отказался. Директор наркологической клиники "Белый Лотос" Александр Трушников рассказал еще более интересные подробности. Оказывается, пациент проходил реабилитацию уже не первый раз. После последнего срыва он угрожал жизни и здоровью жены Александра Сергеевича.

История пациента

- Я месяц (октябрь 2020) назад убежал с реабилитационного центра «Белый лотос», расположенного в Тальменском районе, с. Курочкино ул. Школьная №8а. Здесь нарко- и алкозависимые люди пожилого возраста содержаться в невыносимых условиях, - заявил Евгений.

Он отметил, что пациентов заставляют подписывать договора о добровольном содержании, люди постоянно находятся в закрытых условиях под строгим наблюдением. При этом с ними обращаются жестоко.

- За любое нарушение следует строгое наказание, нарушаются все моральные, человеческие принципы, людей лечат при помощи устрашения и унижения. Жилье не соответствует никаким нормам, если будет пожар, спастись практически не удастся никому, потому что двери всегда закрыты, окна не открываются, здание сделано из горючих материалов, - заявил мужчина.

К тому же Евгений утверждает, что никакого лечения не проводится.

- Пожалуйста, помогите людям которые находятся там взаперти (их более 50 человек). СПАСИТЕ ИХ! - написал Евгений.

При этом сообщил, что он обращался с жалобой на "Белый Лотос" в Следственный комитет Новосибирской области, но реакции никакой не увидел.

О "Белом Лотосе"

Директор центра "Белый Лотос" Александр Трушников рассказал "Курьер. Среда. Бердск", что в Следственный комитет обращался не только его пациент, но и он сам. Александр Сергеевич сообщил, что после очередного "срыва" Евгений стал угрожать его семье. К тому же предлагал выпускникам клиники потребовать деньги с клиники за плохое лечение.

- Этот пациент первый раз проходил у нас реабилитацию в 2016 году. Уже после этого раза у него начались претензии. А месяц назад после второго лечения у него случился "срыв" и он стал угрожать моей семье, сотрудникам. Он такие страшные вещи писал моей жене, - рассказал Трушников "Курьер. Среда. Бердск" 7 декабря.

Александр Сергеевич отметил, что мужчина прошел не только основную программу лечения от алкогольной зависимости, но и постпрограмму в течение 3 месяцев. Он приезжал в "Белый Лотос" на своей машине, его никто не принуждал там находиться. Но когда он снова начал употреблять алкоголь, началось просто "сумасшествие". Именно по поводу угроз Евгения Трушников написал заявление в СК.

"Курьер. Среда. Бердск" обратился за разъяснениями в СК региона, чтобы уточнить, было ли обращение пациента по поводу клиники и ответное от директора. Старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова пообещала в ближайшее время уточнить информацию.

- Сразу не были понятны его мотивы. Но когда началось разбирательство в СК выяснилось, что он предлагал выпускникам "Белого Лотоса" коллективно написать жалобу. "Они же с нас денег маяли, давайте с них помаем" - предлагал он им, - рассказывает Сергей.

Трушников рассказал, что после разбирательств с СК в "Белом Лотосе" прошли множественные проверки по лечению пациентов и по пожарной безопасности. Он заверяет, что они были успешно пройдены. Трушников рассказал, что центр работает с наркологией Бердска. "Белый Лотос" входит в государственный реестр клиник, где могут проходить реабилитацию пациенты после первого этапа лечения в государственных наркологических клиниках. Нарколог Бердска Константин Фалалеев подтвердил, что наркология ЦГБ Бердска работает с "Белым Лотосом".

- Да, мы работаем с "Белым Лотосом", - сказал Фалалеев "Курьер. Среда. Бердск" 7 декабря.

- У меня совесть чиста. Мы работаем 15 лет и планируем дальше работать. Для меня репутация на первом месте, - отметил Сергей Трушников.

Директор "Белого Лотоса" рассказал, что сейчас реабилитационные центры больше похожи на санатории. В том числе и их центр, и предоставил фотографии. Рассказал, что они ежегодно проходят массу проверок, работают на результат и у них все в порядке с отношением к людям и условиями для проживания.

Как только редакция "Курьер. Среда. Бердск" получит детальное разъяснение от Следственного комитета по "Белому Лотосу", мы опубликуем продолжение. Читайте подробности в ближайшее время.

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