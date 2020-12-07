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Мертвым и голым нашли сына российского миллиардера

21:43 07.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Прибывшие на место медики скорой помощи ничем помочь уже не могли: смерть наступила за четыре дня до обнаружения тела.

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СМИ: сын миллиардера найден голым и мертвым в Подмосковье

Сайт KP.RU сообщает о трагической гибели в Московской области наследника одного из успешных российских бизнесменов.

По информации издания, на днях в полицию обратился миллиардер, имеющий дом в элитном поселке под Истрой. Мужчина сообщил, что только что вернулся из деловой поездки и обнаружил, что с его 22-летним сыном случилась беда.

В публикации говорится, что бизнесмен зашел в комнату к сыну и увидел того лежащим голым на полу. В руках у молодого человека был пластиковый пакет. Позднее в комнате нашли воздушные шарики, пузырек с таблетками и зажигалку.

Прибывшие на место медики скорой помощи ничем помочь уже не могли: смерть наступила за четыре дня до обнаружения тела.

Предварительная причина кончины молодого человека - передозировка наркотиками.

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