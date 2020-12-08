08.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Симптомы метеопатии: Можно ли остановить скачки давления при смене погоды?

12:20 08.12.2020 Фото: pxhere.com
0

Особенно чувствительны к повышению атмосферного давления и похолоданию гипертоники, т. е. те, кто страдает от повышенного кровяного давления. При таких погодных условиях у людей поднимается артериальное давление, в крови происходит снижение числа лейкоцитов, а иммунные способности организма уменьшаются.

% name% title
Особенно чувствительны к повышению атмосферного давления и похолоданию гипертоники

Как проявляется метеопатия?

Метеопатия (от греч. — метео + страдание, болезнь) — болезненное изменение общего состояния организма, вызванное резкой сменой погоды в условиях привычного климата, говорится в Большой российской энциклопедии. Изучением метеопатии занимаются медицинские климатологи — специалисты климатопатологии.

Для данного состояния характерны ухудшение общего состояния, подавленное настроение, нарушения сна, явное обострение хронических заболеваний. Также, по данным «Фобоса», человек может испытывать боль в голове и сердце, ощущать слабость и шум в ушах, возможны мушки в глазах.

Особенно чувствительны к повышению атмосферного давления и похолоданию гипертоники, т. е. те, кто страдает от повышенного кровяного давления. При таких погодных условиях у людей поднимается артериальное давление, в крови происходит снижение числа лейкоцитов, а иммунные способности организма уменьшаются. В результате организм оказывается более подвержен заражению различными инфекциями.

Существует ли профилактика метеопатии?

В дни с высоким атмосферным давлением людям с метеочувствительностью рекомендуется беречь себя от эмоциональных перегрузок и не допускать физического переутомления.

В целом же профилактика метеопатии подразумевает тщательный контроль за основным хроническим заболеванием, если оно имеется.

Источник: aif.ru

артериальная гипертензия высокое давление давление как проявляется магнитные бури метеопатия профилактика симптомы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы метеопат?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

9 подарков с плохой энергетикой. Их никогда нельзя дарить близким
13:20 08-12-2020
9 подарков с плохой энергетикой. Их никогда нельзя дарить близким
Премьера на Первом канале: многосерийная драма «Скажи что-нибудь хорошее»
13:17 08-12-2020
Премьера на Первом канале: многосерийная драма «Скажи что-нибудь хорошее»
"Ефремов подонок, который был готов продать жену": резко высказался экс-адвокат Пашаев
13:15 08-12-2020
Что стало причиной массового заболевания 300 жителей Индии, стало известно
13:00 08-12-2020
Что стало причиной массового заболевания 300 жителей Индии, стало известно
Нужно ли делать прививку тем, кто переболел коронавирусом?
12:50 08-12-2020
Нужно ли делать прививку тем, кто переболел коронавирусом?
На какое жилье можно будет потратить пенсионные накопления, узнайте
12:45 08-12-2020
На какое жилье можно будет потратить пенсионные накопления, узнайте
Умер глава Усть-Таркского района Новосибирской области Александр Турлаков
12:34 08-12-2020
Умер глава Усть-Таркского района Новосибирской области Александр Турлаков
Рассказал о серьезных последствиях у трети пациентов с COVID-19 врач
12:30 08-12-2020
Рассказал о серьезных последствиях у трети пациентов с COVID-19 врач
«У России мало игроков для конкуренции с Хорватией». Реакция на жеребьёвку отбора ЧМ-2022
12:25 08-12-2020
«У России мало игроков для конкуренции с Хорватией». Реакция на жеребьёвку отбора ЧМ-2022
Симптомы метеопатии: Можно ли остановить скачки давления при смене погоды?
12:20 08-12-2020
Симптомы метеопатии: Можно ли остановить скачки давления при смене погоды?