Симптомы метеопатии: Можно ли остановить скачки давления при смене погоды?

Особенно чувствительны к повышению атмосферного давления и похолоданию гипертоники, т. е. те, кто страдает от повышенного кровяного давления. При таких погодных условиях у людей поднимается артериальное давление, в крови происходит снижение числа лейкоцитов, а иммунные способности организма уменьшаются.

Особенно чувствительны к повышению атмосферного давления и похолоданию гипертоники

Как проявляется метеопатия?

Метеопатия (от греч. — метео + страдание, болезнь) — болезненное изменение общего состояния организма, вызванное резкой сменой погоды в условиях привычного климата, говорится в Большой российской энциклопедии. Изучением метеопатии занимаются медицинские климатологи — специалисты климатопатологии.

Для данного состояния характерны ухудшение общего состояния, подавленное настроение, нарушения сна, явное обострение хронических заболеваний. Также, по данным «Фобоса», человек может испытывать боль в голове и сердце, ощущать слабость и шум в ушах, возможны мушки в глазах.

Особенно чувствительны к повышению атмосферного давления и похолоданию гипертоники, т. е. те, кто страдает от повышенного кровяного давления. При таких погодных условиях у людей поднимается артериальное давление, в крови происходит снижение числа лейкоцитов, а иммунные способности организма уменьшаются. В результате организм оказывается более подвержен заражению различными инфекциями.

Существует ли профилактика метеопатии?

В дни с высоким атмосферным давлением людям с метеочувствительностью рекомендуется беречь себя от эмоциональных перегрузок и не допускать физического переутомления.

В целом же профилактика метеопатии подразумевает тщательный контроль за основным хроническим заболеванием, если оно имеется.

Источник: aif.ru