2021: Как можно распорядиться средствами маткапитала, разъяснение Госдумы

Перечислены все направления, куда родители могут направить деньги: от жилья до обучения.

Можно распределить средства материнского капитала одновременно по нескольким направлениям

На образование

Средствами материнского капитала можно оплатить учебу любого ребенка в семье, не только того, после рождения которого было получено право на сертификат. Также можно оплачивать образование сразу нескольких детей;

Можно оплатить обучение детей в образовательных учреждениях любого уровня — от детского сада до вуза. Также можно покрыть расходы на общежитие, предоставляемое образовательной организацией;

Обычно для этого нужно дождаться, пока ребенку исполнится три года. При этом на момент начала обучения он должен быть не старше 25 лет. Исключение — это оплата детского сада, тогда маткапиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка;

Организация, в которой ребенок получает образование, должна находиться на территории РФ и иметь лицензию на оказание образовательных услуг;

Для того чтобы потратить средства на образование, кроме заявления вы должны подготовить копию договора с образовательным учреждением (или детским садом). Для оплаты общежития вам понадобится договор найма с указанием суммы и сроков внесения платы и справка из организации, подтверждающая проживание ребенка в общежитии. Еще, конечно же, нужен паспорт получателя маткапитала.

На улучшение жилищных условий (в т. ч. ипотеку)

Распорядиться маткапиталом на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года. Исключение — это погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. Тогда потратить сертификат разрешается сразу после рождения (или усыновления) ребенка;

Вам нужно взять справку из банка об ипотеке. Она нужна для Пенсионного фонда (он распоряжается средствами маткапитала), для этого документа есть специальная форма;

Также нужно нотариальное обязательство о том, что жилье будет в общей долевой собственности всех членов семьи. Сделайте несколько копий — они вам понадобятся, когда в течение шести месяцев после снятия обременения по ипотеке нужно оформить доли в собственность членов семьи;

Надо подать заявление в отделении ПФР (или на сайте) или МФЦ, через портал Госуслуг. Список необходимых документов — на сайте. Пенсионный фонд рассмотрит заявление в течение месяца. Если он откажет в перечислении средств, решение можно обжаловать в самом фонде;

Если вы решили оплатить маткапиталом первоначальный взнос, то сначала нужно написать об этом в заявлении на ипотеку. Также понадобится справка из ПФР, что маткапитал еще не потрачен;

После оформления ипотеки с таким первоначальным взносом вы должны сделать те же шаги, что и при ее погашении маткапиталом. Это нужно, чтобы фонд перевел средства в банк.

NB: ремонт квартиры улучшением жилищных условий не считается. Маткапитал нельзя использовать для приобретения жилого помещения, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; кроме того, из средств маткапитала невозможно погасить кредит за такое жилье.

На формирование накопительной части пенсии матери

Материнский капитал может быть полностью или частично включен в состав пенсионных накоплений и передан в доверительное управление управляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд.

Кроме того, в конце ноября ГД приняла закон, который позволит женщинам отозвать средства материнского капитала, ранее направленные на формирование накопительной пенсии, для использования в других целях. Закон позволит сначала отозвать эти средства, а в течение полугода решить, для чего вы их будете использовать. А если написать заявление о продлении срока, можно продлить его еще на полгода.

На социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов

Средствами маткапитала можно компенсировать затраты на определенные товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Однако средства нельзя направить на медуслуги, а также на реабилитационные мероприятия, техсредства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета.

На ежемесячную выплату

Право на ежемесячную выплату из маткапитала есть у семей, в которых:

второй ребенок родился (или был усыновлен) после 1 января 2018 года;

среднедушевой доход — не выше двух прожиточных минимумов;

Семьям, подпадающим под оба условия, ежемесячно на протяжении трех лет выплачивается сумма, равная прожиточному минимуму для детей.

ВАЖНО

Можно распределить средства материнского капитала одновременно по нескольким направлениям;

Наличные деньги по сертификату получить нельзя.

Источник: Госдума