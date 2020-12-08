На что потратили свою первую зарплату жители Новосибирской области, стало известно

40% жителей Новосибирской области потратили свою первую зарплату на одежду и гаджеты

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос соискателей про их первую работу и выяснила, на что жители Новосибирской области, начавшие работать в 17 лет или раньше, тратили свою первую зарплату.

Оказалось, что первые заработанные деньги 40% жителей Новосибирской области потратили на одежду или гаджеты. 15% опрошенных вложили их в образование, и еще столько же – потратили на отдых и развлечения. А вот родителям отдали первые заработанные деньги лишь 10% респондентов, это почти в два раза реже, чем в среднем по России (18%).

Показательно, что 43% тех, кто начал работать до 18 лет, утверждают, что делали это ради финансовой независимости. 28% хотели таким образом помочь родителям, для 25% опрошенных работа была способом себя содержать, еще 23% работали, просто чтобы с пользой занять личное время, а тех, кто хотел накопить деньги на определенную цель среди участников опроса было 20%. При это подавляющее большинство респондентов указали, что опыт работы до 18 лет стал для них положительным (95%).



Интересно и то, как участники опроса распределились по профессиональной принадлежности:Те, кто чаще других вкладывал первую зарплату в образование, сегодня трудятся в профессиональных сферах «Безопасность» и «Бухгалтерия, финансы»;Те, кто чаще других отдавал первую зарплату родителям, сегодня представляют профессиональные сферы «Банки, инвестиции» и «Производство»;Те, кто чаще других тратил первый заработок на отдых и развлечения, сегодня обычно работаю в сферах «Маркетинг, реклама» и «Транспорт»;Те, кто на первую зарплату чаще других покупал гаджеты или одежду, сейчас работают в сферах «Консультирование» и «Продажи».

Опрос проводился с 4 по 12 ноября 2020

Источник: hh.ru