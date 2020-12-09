Давление 140 на 70: Упражнения при повышенном давлении

Почему в 95% случаев гипертонию можно лечить без лекарств и чем опасны таблетки, узнаем в статье.

Гипертония – это не болезнь, а защитная реакция организма, и лечить её нужно по-другому

Если у вас давление 160 и выше, врачи непременно выпишут таблетки, которые нужно принимать пожизненно. Однако гипертония – это не болезнь, а защитная реакция организма, и лечить её нужно по-другому.

В этом убеждён врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук, главврач клиники Александр Шишонин. Он рассказал, почему в 95% случаев гипертонию можно лечить без лекарств.

Кровожадный недуг

По статистике ВОЗ, гипертонией страдают 26,5% населения планеты. В России это 40 млн человек. Первое место в статистике смертности занимает ишемическая болезнь сердца – 10 млн смертей в год и второе место – инсульт с 6 млн смертей. Всего в мире от осложнений при гипертонии умирают ежегодно 16 млн человек и 1 млн из них в России. Это в разы больше, чем от всех форм онкологических заболеваний.

В первую очередь к зоне риска можно отнести людей с мало­подвижным образом жизни, имеющих травмы, испытывающих стрессы. Добавим имею­щих избыточный вес, диабет, вредные привычки. Фактически это большинство современных людей. По сути это пандемия неинфек­ционного происхождения. Шансы столкнуться с гипертонией резко возрастают после 40 лет.

Болезнь или симптом?

Официальная медицина разделила гипертонию на симптоматическую и эссенциальную. В первом случае повышение давления – это симптом, причина которого другое заболевание, например, узлы в щитовидной железе или опухоль надпочечников. У этой гипертонии более сот­ни диагнозов, но все они укладываются в 5% от общего числа. Когда основное заболевание излечивают, нормализуется и давление. А вот у остальных 95% гипертоников в большин­стве случаев повышенное давление – симптом другого заболевания, которое называется шейный остеохондроз. Через шейный отдел позвоночника проходят позвоночные артерии, которые питают сосудистый центр в головном мозге. Когда вследствие шейного остеохондроза возникает смещение этих позвонков, артерии, обеспечивающие приток кислорода в сосудистый и дыхательный центры в мозге, перекрываются. Мозгу не хватает кислорода, он даёт сердцу команду качать кровь более интенсивно – и давление подскакивает.

Повышение давления – это неспецифическая реакция организма на что-то, по сути, симптом, такой же, как повышенная температура. Поставить диагноз «гипертоническая болезнь» при повышении давления – всё равно что при гриппе поставить человеку диагноз «температурная болезнь». Таблетками нельзя вылечить массу заболеваний, с которыми вереницы граждан тянутся в поликлинику. Вы когда-нибудь слышали, чтобы человеку вылечили артроз, гипертонию, диабет, атеросклероз, остеохондроз? А таблетки тем не менее успешно прописывают. Из-за того что таблетки не лечат, а только снимают симптомы, пить их порой заставляют всю жизнь. У одного больного может лежать на тумбочке до 15 прописанных препаратов.

Чем опасны таблетки

Любая таблетка – клеточный яд. Представьте, что ваш организм по каким-то причинам поднимает вам артериальное давление. Как вообще можно поднять давление в гидросистеме? Например, сжать капилляры с помощью гладкой мускулатуры, оплетающей сосуды. Сечение труб уменьшилось – давление выросло, это простой закон гидравлики. Поэтому учёные нашли вещества, которые расслабляют гладкую мускулатуру. Когда клетка борется с токсином, она не может выполнять центральную команду на сокращение. Врачи блокируют клеточный метаболизм, гасят жизнедеятельность клеток гладкой мускулатуры и радуются при этом: ура, мы лечим гипертонию!

Ещё один вариант повысить давление – увеличить силу сердечных сокращений. Для этого сердце наращивает мышечную массу – происходит гипертрофия миокарда. Это, кстати, прекрасно видно на УЗИ или ЭКГ: если стенка левого желудочка утолщена, ставят гипертонию… Что же делать в этом случае? – думают фармацевты. А давайте ослабим сердце! И назначают бета-блокаторы, угнетающие функцию сердечных клеток. Как работает этот яд? На мембранах сердечных клеток есть особые бета-рецепторы, которые воспринимают химические сигналы организма и трансформируют их в сокращение сердечных клеток. Принял человек бета-блокаторы, заблокировал клеточные рецепторы, и клетки перестали чувствовать сигналы. В попытках обойти отраву клетки начинают формировать новые рецепторы, врачи в ответ увеличивают дозу. И в конце концов этот метод исчерпывает себя. Наступает время следующего препарата.

Ещё один метод помешать сердцу выполнять свою работу – понизить специальными химикатами возбудимость нерв­ной ткани в сердце, которая управляет сокращением. Притравив нервные клетки, нарушив их метаболизм, загасить тем самым центральное управление сердечной мышцей со стороны организма.

Но самый варварский метод борьбы с высоким давлением – прописывать мочегонное! Раньше врачи при повышенном давлении делали кровопускание, а теперь сливают «излишнюю» жидкость через почки в виде мочи.

Если подход к лечению не изменится, люди так и будут умирать от инфарктов и инсультов, от почечной и сердечной недостаточности, которые возникают от износа сердца и хронического отравления медикаментами.

Снять тягу к сладкому

Наш главный враг – гиподинамия. Если мы не ходим, разваливаемся и стареем. По­этому я рекомендую дома иметь беговую дорожку и ежедневно, с перерывом раз в неделю, ходить хотя бы по 5 км. За год будет уже 1,5 тыс. км.

Более эффективен комплексный подход, состоящий из шейной коррекции и занятий в зале на тренажёрах. Шейная коррекция – это особая техника работы руками с мышцами шеи. Своего рода выправление. Но это должен делать специалист. При первом обращении у больного скорость кровотока может составлять 10 см/с при норме 50 см/с – ясно, что здесь и гипертония будет, и боли головные… После нормализации кровотока мозг возвращается к полноценной работе, отпадает потребность в повышении давления. Снимается зависимость от лекарств и даже зависимость от сладкого. Почему? У клеток организма есть два варианта энергообеспечения: кислородный и бескислородный – с помощью глюкозы. Когда восстанавливается кровоток и кислород в полном объёме поступает в мозг, отпадает потребность в чрезмерном потреблении глюкозы и нормализуется сахар.

К нам приходят пациенты, которые не могут похудеть. Мы начинаем лечить им шею. Сначала у них проходит гипертония, а потом они теряют и лишние килограммы. Обмен веществ восстанавливается без всяких диет.

Источник: aif.ru