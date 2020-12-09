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Очередная зараза: выявили первый случай заражения опасным грибком Candida auris

13:30 09.12.2020 Фото: pixabay.com
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Принимая во внимание потенциальную опасность, регулятор рекомендовал всем службам здравоохранения усилить лабораторный надзор за грибком.

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В Бразилии сообщили о первом в стране случае заражения опасным грибком

Бразильский санитарный регулятор Anvisa сообщил о первом случае выявления у человека в Бразилии устойчивого к препаратам грибка Candida auris, который может приводить к смерти.
Впервые Candida auris был описан в 2009 году у пациента в Японии, сейчас грибок идентифицирован на пяти континентах. Вспышка этого грибка произошла в больницах Великобритании в 2019 году, были заражены 200 человек, погибли восемь пациентов.
"Грибок был идентифицирован в образце кончика катетера от пациента, поступившего в отделение интенсивной терапии для взрослых в больнице в штате Баия, что было подтверждено методом Мальди-Тофа в Центральной лаборатории общественного здравоохранения профессора Гонсалу Мониза… и в лаборатории клинической больницы медицинского факультета Университета Сан-Паулу…", - говорится в сообщении Anvisa.

Регулятор поясняет, что обеспокоенность медиков объясняется устойчивостью некоторых штаммов С. Auris к трем основным классам противогрибковых препаратов - полиенам, азолам и эхинокандинам. Грибок может вызывать инвазивные инфекции, включая инфекции кровотока, которые в сочетании с сопутствующими заболеваниями могут быть фатальными.
По информации Anvisa, для идентификации этого грибка требуются специальные лабораторные методы, поскольку C. auris можно легко спутать с другими видами дрожжей. Он может оставаться жизнеспособным в окружающей среде в течение месяцев, устойчив к нескольким дезинфицирующим средствам, включая четвертичный аммоний.

Принимая во внимание потенциальную опасность, регулятор рекомендовал всем службам здравоохранения усилить лабораторный надзор за грибком.

Источник: РИА Новости

бразилия грибок заражение
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