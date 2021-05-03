Кадетов-спасателей из Бердска научили спасать жизнь на уникальном манекене-тренажере
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Кадетов-спасателей из Бердска научили спасать жизнь на уникальном манекене-тренажере

9:57:005/3/2021Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
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Не исключено, что кто-то из школьников Бердска посвятит свою жизнь спасению людей, став профессиональным сотрудником МЧС. 

Школьникам показали основы безопасности в чрезвычайной ситуации

В Новосибирской области учеников кадетских классов научили правильному поведению при возникновении опасности. Как сообщили в региональном управлении МЧС, высадился десант и в Бердске.

Фильмы и викторины были посвящены борьбе с огнем и правилам выживания на пожаре. Для усиления эффекта при обучении использовалась интерактивная площадка с виртуальными очками. Дети примеряли каски и одежду, использующуюся при тушении пожаров.

Следующими пунктами десанта стали школы Бердска и села Ярково. Студенты Новосибирского педагогического университета провели мастер-классы «Научись спасать жизнь!» с использованием уникального манекена-тренажера.

Напомним, что кадетский класс МЧС есть в бердской школе №2 "Спектр". Детей с раннего возраста учат оказывать первую помощь и спасать жизни в чрезвычайных ситуациях. Не исключено, что кто-то из школьников Бердска посвятит свою жизнь спасению людей, став профессиональным сотрудником МЧС.

700 школьников Новосибирской области охватил пропагандистский десант перед майскими каникулами.

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правила безопасностиспасение жизни
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