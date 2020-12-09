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Аналог пистолета Glock создадут в России

15:00 09.12.2020 Фото: © Depositphotos / eAlisa
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Glock – семейство пистолетов, разрабатываемых и производимых австрийской компанией Glock GmbH. С момента поступления в ВС Австрии в начале 1980-х годов пистолеты данной марки поставили на вооружение более чем в 30 странах.

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Разработчик рассказал о создании в России аналога пистолета Glock

Новый пистолет калибра 9х19, который по техническим характеристиками будет сопоставим с последними моделями всемирно известного бренда Glock, но будет вдвое дешевле, создают в России, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика оружия ORSIS (входит в группу компаний "Промышленные технологии") Валерий Новоселов.

"Мы разрабатываем с нуля пистолет из полимерных материалов в калибре 9х19. Мы рассчитываем, что в 2021 году у нас уже будет его прототип. В разработке учитывается опыт эксплуатации "Глоков" и "Зигзауэров". Предварительное название модели – ORSIS S1. Надеемся создать нечто равнозначное по весу (650 граммов без патронов) и боевым свойствам пистолетам Glock пятого поколения", - сказал он.
Новоселов отметил, что основным преимуществом российской разработки станет цена. По его словам, розничная цена Glock на российском рынке доходит до 200 тысяч рублей без дополнительных аксессуаров, в то время как пистолет ORSIS при сохранении основных технических характеристик зарубежного образца будет стоить около 100 тысяч.

Glock – семейство пистолетов, разрабатываемых и производимых австрийской компанией Glock GmbH. С момента поступления в ВС Австрии в начале 1980-х годов пистолеты данной марки поставили на вооружение более чем в 30 странах.
РИА Новости

glock ORSIS оружие пистолет
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От редакции

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Аноним, 09 декабря 2020 15:20
Опять создадут )))) Ну хоть что то создали из их обещалок то ??? Что вы все тут ушт поразвесили ))) Создадут, ага
Гость, 09 декабря 2020 15:21
Уверен на 100% что ничего не создадут. Деньги "освоят" и ФСЁ на этом.

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