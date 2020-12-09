АО «Искитимцемент» подвело итоги «высокого» строительного сезона-2020



С января по октябрь предприятие выпустило 868 тыс. тонн цемента – на 1,2% меньше, чем за десять месяцев прошлого года. Уменьшение объемов производства связано, прежде всего, с сокращением емкости цементного рынка Новосибирской области: в отчетном периоде потребление строительного материала в регионе снизилось к уровню 2019-го на 6,2% до 1,03 млн тонн (- 68 тыс. т).

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в области продолжается строительство крупных инфраструктурных объектов – таких, как многофункциональная ледовая арена «Новосибирск Арена», станция метро «Спортивная», четвертый мост через реку Обь – и продукция АО «Искитимцемент» используется при их возведении. В общей сложности за десять месяцев текущего года потребителям отгружено 871 тыс. тонн цемента (на уровне 2019-го), в том числе 346 тыс. тонн – по железной дороге, 525 тыс. тонн – автотранспортом. Причем 203 тыс. тонн (39% от общего объема цемента, доставленного автотранспортом) направлено покупателям собственными цементовозами предприятия.



С начала года реализовано 625 тыс. тонн навального цемента – 71,7% от общего объема продаж. В таре реализовано 246 тыс. тонн: 94 тыс. – в биг-бэгах по 1000 кг и 152 тыс. – в бумажных мешках по 25 и 50 кг. По-прежнему растет спрос на палетированный стройматериал: в январе-октябре 2020 года клиенты приобрели 67 тыс. тонн цемента в бумажных мешках, размещенных на поддонах (44% от всей реализованной в бумажной таре продукции), аналогичный показатель 2019-го – 40 тыс. тонн (23,6%).Сегодня в ассортименте завода семь видов цемента – шесть общестроительных и один специальный. В «высоком» сезоне-2020 доля общестроительных цементов ЦЕМ I 42,5Б и ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б в общем объеме производства составила соответственно 52 и 31%. На старте текущего строительного сезона предприятие расширило продуктовую линейку, начав выпуск специального портландцемента со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО, предназначенного для изготовления бетона оснований автомобильных дорог и укрепления грунтов. Всего с начала реализации доля ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО в общем объеме производства составила 2,5% (21 тыс. тонн).Учитывая тенденцию к росту потребления тонкомолотого высокомарочного цемента с быстрым набором прочности в ранние сроки твердения, завод реализовал масштабный инвестиционный проект по установке динамического сепаратора фирмы Christian Pfeiffer на цементной мельнице № 6. Агрегат эксплуатируется в замкнутом цикле. Стоимость инвестиционного объекта составила около 270 млн рублей. Теперь даже в «высокий» строительный сезон завод готов обеспечить клиентов сепарированным цементом, который превосходит по качественным характеристикам продукцию, произведенную в открытом цикле помола. Всего с момента ввода оборудования в эксплуатацию выпущено 270 тыс. тонн сепарированного цемента. До конца года АО «Искитимцемент» планирует произвести и реализовать около 300 тыс. тонн такой продукции.Традиционно большое внимание предприятие уделяет качеству выпускаемой продукции, которое на каждом этапе производства контролирует заводская лаборатория. В 2020 году в подразделении установлены современные приборы – рентгенофлуоресцентный спектрометр ARL OPTIM’X 200W и настольный рентгеновский дифрактометр ARL EQUINOX 1000. На приобретение нового лабораторного оборудования направлено более 21 млн рублей.Несмотря на сложную рыночную ситуацию, АО «Искитимцемент» в полном объеме выполнило мероприятия по ремонту основного оборудования и автоматизации системы управления технологическим процессом, проекты по повышению уровня экологической безопасности и модернизации производства. Продолжается реализация инвестиционной программы, своевременно выплачивается заработная плата сотрудникам, выполняются налоговые и кредитные обязательства.В мае компания заключила договор управления с АО «ХК «Сибцем» (один из крупнейших акционеров АО «Искитимцемент»). Работа в составе холдинга позволяет предприятию аккумулировать финансовые ресурсы, необходимые для модернизации, приобретения нового оборудования и расширения ассортимента выпускаемых строительных материалов. Таким образом, завод продолжает устойчивое развитие.«В целом у предприятия есть все возможности для достижения плановых годовых показателей по помолу цемента, однако серьезно повлиять на это мы не можем: загрузка мощностей напрямую зависит от потребностей рынка, – комментирует управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Вследствие пандемии COVID-19 и других факторов произошло общее снижение экономической активности и сокращение доходов россиян, что не могло не отразиться на состоянии строительной отрасли. По данным Росреестра, с января по сентябрь 2020 года в России заключено 489 тысяч договоров участия в долевом строительстве – на 24% меньше, чем за девять месяцев 2019-го, – тогда их было зарегистрировано 607 тысяч. В Сибирском федеральном округе аналогичный показатель сократился с 55 тысяч договоров до 41 тысячи (-32%). Каждый месяц текущего года вносит новые коррективы, поэтому спрогнозировать объем производства и реализации цемента в следующем, 2021-м, достаточно сложно».