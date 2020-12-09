Кармические отношения: Как исправить плохую карму, рассказала парапсихолог Светлана Фея из Новосибирска жителям Бердска

Привести в норму, перепрограммировать себя и тем самым избавиться от страданий, от греха поможет секретная формула. Узнайте, какая.

Слово грех – перевод греческого слова «ἁμαρτία», которое буквально означает: промах или непопадание в цель, ошибка

Кармические отношения приносящие только боль, можно разорвать, но это бы означало исцеление от всех болезней, то есть нужно стать совершенно здоровой личностью – просветленной, рассказала парапсихолог и коуч эзотерики, экстрасенс и специалист по карме с более чем 10-летним опытом из Новосибирска Светлана Фея.

Когда плохие кармические отношения отрабатываются, то в отношении этого человека вы перестаете эмоционировать, ощущать боль. Карма находится в нашем подсознании, а подсознание – это чувства, ощущение, образы.

Если вы чувствуете боль в физическом теле, то это значит, что вы отрабатываете последнюю стадию кармических отношений, платите цену за плохую карму.

Боль эмоциональная, психическая — это всего лишь уровень СОФТа. Это как первые уроки, вы только еще начинаете соприкасаться с негативной кармой. Это просто звоночки, что вам в себе необходимо что-то перестроить. Провести работу над своим сознанием, своими поступками, с чакрами, подсознанием.

Хотите увидеть негативный кармический блок — посмотрите на больной орган в теле. Он исцелился — значит вы прошли кармический, жизненый урок. Когда человек умирает от болезни, то таким образом он отрабатывает свою плохую карму, платит за свои неверные шаги.

Когда умирает просветленный человек, то его тело не портится, не гниет. Там нет болезней, нет негатива. Вспомните о святых мощах. Проходит много веков, а кости не гниют. И мы идем и поклоняемся им и получаем от них силу, энергию. Так работает хорошая карма - она дает энергию, плохая забирает.

Слово грех – перевод греческого слова «ἁμαρτία», которое буквально означает: промах или непопадание в цель, ошибка.

Плохая карма – это грех, это ошибочные действия ума, тела, чувств.

Если болит душа, а не физическое тело, то это показатель вашей психики. Сбились базовые установки. Все, что нужно сделать, это привести себя в норму, перепрограммировать себя и тем самым избавиться от страданий, от греха.

Как понять, что плохая карма отработана?

Есть формула: 33+33+34=100%

33% - это правильные действия физического тела, наши правильные шаги и поступки.

33% - это правильные мысли и слова.

34% - это правильные чувства и ощущения.

Отрабатывается карма или грех двумя способами: естественным путем – через боль и страдания и через духовные практики.

Большинство людей самостоятельно отрабатывают карму естественным путем.

Первый способ - психологические тренинги. Как правило психология — это работа с сознанием. Душа(чувства) и сознание (ум) работают, а тело физическое мало задействуется.

Второй способ – через физическое тело. При занятии спортом, или йогой, цигун у человека взаимодействует тело и душа (ощущения), но сознание работает слабо, не совсем эффективно, но это лучше, чем просто психология.

Есть еще один способ — через духовное развитие, это чтение святых текстов, молитв. При этом работают душа, мысли, ощущения, включается сознание, но тело мало взаимодействует, от того и результативность слабее.

Есть такое понятие «религиозное служение» - четвертый способ. Когда человек посвящает себя служению в храме, монашеству. Там он выполняет правильные телодвижения, молится и мысли концентрирует в богоугодном русле. Практически задействована формула «33+33+34». Естественный самостоятельный путь отработки плохой кармы — путь монашества, но не каждый готов пройти это путь. Но ему есть альтернатива.

Альтернатива религиозному служению — медитативные практики, как активные, так и пассивные.

Активная медитативная практика — восточные единоборства, йога, цигун: вы можете заняться йогой, изучать айкидо и другое. Постичь эти знания можно только с учителем, который способен изменить ваше сознание.

Если взять, к примеру, даосизм, то там не разрешали ученику постигать знания, пока он не приведет в норму свое физическое тело.

Когда тело приведено в порядок, отработано 33% формулы, человек начинает заполнять свое сознание правильными словами, читает правильные книги. Лишь после этого ему предоставляют технику посложнее – дают знания пассивных медитаций.

Последовательность: сначала приводим в порядок тело, потом слова, затем чувства. При неправильной работе с медитацией человек может только себе навредить — поднять такой кармический блок, с которым самостоятельно справится не сможет. Он будет отрабатывать карму в ускоренном варианте и получит еще больше негатива, ежели бы он отрабатывал ее без применений медитативных практик. Поэтому самостоятельно отрабатывать глубокие медитации чревато последствиями неподготовленному человеку. Нужно, чтобы рядом с вами был специалист, который помогал и наставлял бы вас. Самостоятельно отрабатывать карму в медитативном состоянии может только человек, достигший уровня ясновидения. Когда он сам видит свои кармические блоки и может самостоятельно перепрограммировать свою чакральную конфигурацию.

Если вы хотите изменить свою карму, то нужно менять свои действия через личностный рост - развитие тела, ума и души. Если раньше страдали, то начните любить. Делать нужно противоположное тому, что вы делали ранее, и вы начните накручивать положительную карму. Делали круг и получали негатив, делайте правильные действия, не грешите, говорите правильные слова, думайте позитивно, действуйте благоразумно – тот же клубок, но в другую сторону.

Когда человек отрабатывает карму естественным путем, на это ему могут потребоваться годы, 10-летия и даже 100-летия, ни одно воплощение может пройти в зависимости от кармического клубка/ блока. Если же человек начинает заниматься духовными практиками и у него есть наставник, то этого можно достичь в более короткие сроки. За 2 часа медитации вы можете отработать плохую карму, на исправление которой потребовалось бы 20 лет.