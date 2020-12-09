Отправил на тот свет пассажира такси из-за непристойного знака водитель на Mercedes в Новосибирске

СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело

5 декабря около 22 часов 30 минут на проезжей части автодороги, вблизи дома №14 по улице Богдана Хмельницкого Калининского района города Новосибирска, между 38-летним пассажиром такси и пассажиром автомобиля "Мерседес" на фоне внезапно возникших неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого последний нанес потерпевшему множественные удары в область головы. Мужчина, ехавший в такси, находясь в состоянии алкогольного опьянения, показал последнему непристойный жест. На место незамедлительно прибыла скорая помощь и следственно-оперативная группа полиции. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в автомобиле скорой помощи. Подозреваемый скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции установили личность водителя «Мерседеса», на котором передвигался злоумышленник, а затем, в кратчайшие сроки была установлена и личность самого нападавшего. Он был установлен в ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области, совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №4 «Калининский» во взаимодействии с УФСБ России по Новосибирской области. Подозреваемым оказался – 31-летний житель Новосибирска. Он скрывался от полицейских в съемной квартире в Октябрьском районе. Ранее в поле зрение правоохранителей он не попадал. Сотрудниками полиции был отработан близкий круг общения мужчины, установлены его связи и места пребывания. Оперативники провели опрос свидетелей и близких друзей злоумышленника. После чего подозреваемый в совершении преступления явился к правоохранителям с повинной и дал признательные показания.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело.