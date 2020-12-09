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Больше расселят аварийного жилья по новому закону: Чем о выгоден бизнесу и гражданам?

19:10 09.12.2020 Фото: pexels.com
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Предусмотрена возможность выделения земельных участков, на которых ранее размещались расселенные аварийные многоквартирные дома, под индивидуальное строительство.

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Госдума приняла новый закон о расселения аварийного жилья

Принят закон о переселении граждан из аварийного жилья. Инициатива разработана во исполнение поручения президента по итогам совещания по вопросам строительной отрасли от 16 апреля 2020 года и призвана увеличить темпы расселения аварийного жилья. Закон прошел третье чтение.

Предлагается разбить программы на этапы и установить минимальные требования к размеру финансового обеспечения каждого из них исходя из общей площади аварийного жилищного фонда и лимита средств, выделяемых для региона на переселение граждан ежегодно начиная с 2019 года и до 2024 года включительно.

Правительство установит порядок определения минимального размера этапа программы.

В случае досрочного завершения субъектом Федерации расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, регион вправе подать заявку на предоставление финансовой поддержки в пределах остатка неиспользованного лимита для целей реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства сможет направлять временно свободные, а также привлеченные кредитные и иные заемные средства сверх лимита, который установлен для субъекта Федерации на текущий год.

Таким образом, снимаются ограничения на использование регионами и муниципальными образованиями дополнительных средств.

Также предусмотрена возможность выделения земельных участков, на которых ранее размещались расселенные аварийные многоквартирные дома, под индивидуальное строительство — в собственность и бесплатно — в населенных пунктах с населением не выше 30 тысяч человек.

Получить их смогут в том числе граждане, имеющие трех и более детей и стоящие на учете для улучшения жилищных условий.

Закон позволит регионам ускорить реализацию программ по переселению из аварийного жилья, поддержать занятость в строительной и смежных отраслях. Граждане смогут получить новое жилье или земельные участки под индивидуальное строительство, а бизнес — новые заказы.

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