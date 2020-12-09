Какой налог с доходов богатых считают справедливым эксперты: Нужно сгладить неравенство

Сейчас уже повышена ставка НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей в год. Теперь очередь доходит до тех, кто богаче.

Эксперты предложили усилить прогрессивную шкалу НДФЛ

Прогрессивность налогообложения физических лиц в России необходимо усилить. Такую инициативу на парламентских слушаниях о дополнительных источниках налоговых доходов бюджетной системы Российской Федерации озвучила директор Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова.

«Эта тема является очень социально чувствительной, но в бюджет уже включены элементы прогрессивности налогообложения. Наше предложение заключается в том, чтобы увеличить прогрессивность для высокодоходных групп населения. До 20 процентов на доходы свыше 12 миллионов рублей и 24 процента — свыше 24 миллионов рублей», — сказала она.

Сейчас уже повышена ставка НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей в год, напомнила Наталья Акидинова. Предлагаемые меры, по её словам, затронут всего несколько десятков тысяч граждан по всей стране. Инициатива не затронет средний класс и не ущемит интересов массовых групп населения, заключила эксперт, передает "Парламентская газета".

«На наш взгляд, эта мера позволит сгладить избыточное неравенство, которое сегодня признаётся всеми исследователями российской экономики», — добавила она.

Ожидаемые бюджетные поступления от увеличения ставки НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей в год только в 2021 году составят 60 млрд рублей. В 2022 году этот показатель должен увеличиться до 64 млрд рублей, а в 2023 году — до 68,5 млрд. Эти средства уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на ближайшую трёхлетку по государственной программе «Развитие здравоохранения».