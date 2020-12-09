Отдай премию: За поборы с подчиненных задержали экс-главу областной ФСИН

По версии следствия, в июле 2020 года Николай Теущаков, зная о поощрении сотрудников главка, потребовал от них часть полученных выплат в зависимости от размера премий.

Николая Теущакова подозревают в превышении должностных полномочий

Бывший руководитель ГУ ФСИН по Нижегородской области Николай Теущаков задержан в среду по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК по региону.

"Следственным управлением СКР по Нижегородской области в ходе ранее возбужденного уголовного дела в отношении ряда руководителей ГУ ФСИН России по Нижегородской области по факту превышения должностных полномочий установлена причастность к совершению данного преступления бывшего руководителя регионального ГУ ФСИН генерал-лейтенанта внутренней службы Николая Теущакова. 9 декабря он задержан по подозрению в совершении данного преступления", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в июле 2020 года Теущаков, зная о поощрении сотрудников ГУ ФСИН, потребовал от них часть полученных выплат в зависимости от размера премий. "Незаконно получив часть материальных премий подчиненных, он использовали их для личных нужд", - отмечается в сообщении.

Теущаков занимал должность руководителя ФСИН по Нижегородской области с 2016 года, оставил свой пост в ноябре 2020 года. В 2020 году возбудили несколько уголовных дел в отношении руководителей ведомства. В июле по делу о превышении должностных полномочий были задержаны замначальника ведомства Евгений Сычев, начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин, а позднее - главный экономист ГУ ФСИН Александр Хохидра, начальник финансово-экономического отдела Евгений Зюзин, заместители начальника ГУ ФСИН Виталий Гудков и Дмитрий Тарасов, главный инженер Дмитрий Муратов.

В ходе расследования уголовного дела следователи СК проверят деятельность всех фигурантов на предмет неоднократного незаконного получения откатов за премии от подчиненных, отмечается в сообщении.