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Выбили зуб настоятелю храма за замечание о громкой музыке деревенские "гопники"

22:53 09.12.2020 Фото: pixabay.com
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Полиция задержала двух напавших с ножом и травматических пистолетом и избивших батюшку.

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Полицейские задержали двоих, напавших на священника

Настоятеля подмосковного Сретенского храма Михаила Лупу избили за замечание в деревне Константиново. Накануне вечером батюшка закрыл молельню и пошел в сторону своего дома. В этот момент у забора проходила группа местных пацанов — с матом, криками и колонкой из которой "долбила" музыка.

Настоятель попросил слегка приглушить музыкальные звуки. И узнал про себя много интересного. Сперва молодые гопники прошлись по нему, потом и по церкви в целом.

Довольно быстро от слов перешли к делу — толкнули святого отца, один достал нож, другой пневматический пистолет. Михаилу выбили зуб, разбили губу плюс ушиб грудной клетки.

Полиция уже задержала двух нападавших — это 20 и 18-летний местные. Оружие изъяли, сообщает Mash.

батюшка гопники замечание зуб музыка полицейские храм Михаил Лупа
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