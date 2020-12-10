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Какие категории пенсионеров получили денежную выплату и как ее получить в 2021 году, разъяснил Минтруд

17:50 10.12.2020 Фото: Pixabay
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Порядка 17 тысяч жителей Новосибирской области старше 65 лет получили поддержку при оплате жилищно-коммунальных услуг в 2020 году.

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Если срок предоставления субсидии истекает 31 декабря текущего года, субсидия будет предоставлена в том же размере на следующие 6 месяцев
В ноябре 2020 года субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг без личного обращения предоставлена 17 514 одиноко проживающим пенсионерам и супружеским парам пенсионеров.
Субсидия пенсионерам предоставляется в случае, когда их среднедушевой доход не достигает двух прожиточных минимумов (19 306 рублей) и расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг, рассчитанные по региональному стандарту, не превышают допустимую долю от дохода, т.е. 16%.
Обращаем внимание, если срок предоставления субсидии истекает 31 декабря текущего года, субсидия будет предоставлена в том же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке с перерасчетом ее размера по окончанию 6 месяцев.
Подать заявление на предоставление услуги впервые можно в центрах социальной поддержки населения по месту жительства или пребывания либо любом удобном филиале МФЦ. Перечень необходимых документов размещен на сайте регионального министерства труда и социального развития.
Во всех центрах соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, обеспечен масочный режим. С целью исключения скопления людей личные приемы для предоставления гражданам государственных услуг проводятся преимущественно по предварительной записи.
Работает телефон горячей линии министерства 8-800-100-0082, по которому можно получить консультацию специалиста по данной мере поддержки.
Источник: mtsr
коммунальные платежи компенсация льготы пенсионеры субсидии услуги ЖКХ
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