Какие категории пенсионеров получили денежную выплату и как ее получить в 2021 году, разъяснил Минтруд

Субсидия пенсионерам предоставляется в случае, когда их среднедушевой доход не достигает двух прожиточных минимумов (19 306 рублей) и расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг, рассчитанные по региональному стандарту, не превышают допустимую долю от дохода, т.е. 16%.

Обращаем внимание, если срок предоставления субсидии истекает 31 декабря текущего года, субсидия будет предоставлена в том же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке с перерасчетом ее размера по окончанию 6 месяцев.

Подать заявление на предоставление услуги впервые можно в центрах социальной поддержки населения по месту жительства или пребывания либо любом удобном филиале МФЦ. Перечень необходимых документов размещен на сайте регионального министерства труда и социального развития.

Во всех центрах соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, обеспечен масочный режим. С целью исключения скопления людей личные приемы для предоставления гражданам государственных услуг проводятся преимущественно по предварительной записи.

Работает телефон горячей линии министерства 8-800-100-0082, по которому можно получить консультацию специалиста по данной мере поддержки.