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Чем опасен синий свет от экранов гаджетов, ответил врач

09:00 10.12.2020 Фото: pixabay
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Защититься от синего света или хотя бы уменьшить его влияние можно с помощью специальных компьютерных очков с желтым светофильтром, который поглощает синее свечение ЖК-экранов.

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Защититься от синего света или хотя бы уменьшить его влияние можно с помощью специальных компьютерных очков с желтым светофильтром, который поглощает синее свечение ЖК-экранов.

Синий свет — это световая волна, которая является самой короткой в световом спектре. Она обладает самой большой энергией и интенсивностью рассеивания. Практически все гаджеты в настоящее время излучают синий свет, так как для их подсветки используются светодиодные и люминесцентные лампы. Врач-офтальмолог "СМ-Клиники" Арпине Адамян рассказала агентству "Прайм", чем опасен синий свет, излучаемый устройствами.

"Синий свет гаджетов, или, так называемое, HEV—излучение, имеет ряд недостатков, негативно влияющих на организм. Синий свет плохо влияет на сетчатку глаза, вызывая в ней фотохимические реакции, которые разрушают фоторецепторы и клетки пигментного эпителия сетчатки (эти процессы необратимы)", — объясняет врач.

HEV-излучение вызывает преждевременное старение кожи и её пигментацию. Также искусственный синий свет снижает выработку мелатонина (гормона сна) в ночное время и вызывает бессонницу, добавляет она.

"Если на протяжении долгого времени использовать гаджеты, может развиться синдром сухого глаза, дистрофия центральной зоны сетчатки, быстрая утомляемость глаз, снижение остроты зрения", — предупреждает Адамян.

По ее мнению, оптимальное время использования гаджетов — дневное. При этом необходимо каждый час отвлекаться от монитора хотя бы на несколько минут. Также рекомендуется за 2-3 часа до сна прекратить пользоваться всеми устройствами.

Защититься от синего света или хотя бы уменьшить его влияние можно с помощью специальных компьютерных очков с желтым светофильтром, который поглощает синее свечение ЖК-экранов.

Она также рекомендует делать перерывы во время работы за компьютером. "Встаньте, походите, посмотрите вдаль — одним словом дайте телу и глазам расслабиться. Старайтесь не использовать гаджеты в ночное время, чтобы не нарушать биологические ритмы организма. Сократите время нахождения в социальных сетях", — заключила Адамян.

вред здоровью опасность синий экран смартфон
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