Самая красивая девочка России 2020: 13-летняя балерина Вероника Кобук из Новосибирска завоевала титул Miss Russia. Смотрите фото красавицы

Юная красавица с 7 лет выходит на подиум, участвует в фотопроектах и рекламных кампаниях.

Вероника Кобук любит классику балета и музыку Петра Чайковского

Воспитанница хореографического училища 13-летняя Вероника Кобук из Новосибирска признана самой красивой девочкой России.

Финал конкурса красоты и таланта Little Miss World Russia состоялся 5 декабря в Москве. Когда на сцену вышла Вероника в изумительном наряде княжны и исполнила русский танец из балета «Лебединое озеро» на музыку Петра Чайковского, по зрительному залу пронеслось изумленное «а-а-а-а-х». Находившаяся в зале мама девочки Вера Кобук уже была уверена, что дочь ждет победа.

Победить в этом конкурсе было не так уж просто. Все претендентки талантливые. Кто-то занимается художественной гимнастикой, кто-то поет, кто-то играет на музыкальных инструментах. Но к победе, признается Вероника, она стремилась. К тому же, она не новичок в конкурсах красоты — с 7 лет выходит на подиум, с трех — на сцену. Девочка сотрудничает с модельным агентством, участвует в показах, фотопроектах, рекламных кампаниях. К тому же учится она отлично, одерживает победы и на олимпиадах.

Все дни юной красавицы расписаны по минутам. Она везде успевает и целеустремленно идет к своим целям.

-На конкурсе у нас были внутренняя уверенность и спокойствие. Оценивали не внешность ребенка, не форму носика, а художественный образ, который ребенок создает на сцене. Это определенные мастерство и талант. В жизни все дети обыкновенные, хорошенькие, красивые, у всех таланты разные. Но когда девочка выходит на сцену, и весь зал замирает от восхищения. Слышно: ах, как красиво, слезы на глазах. Такое может сделать не каждый ребенок. От выступлений конкурсанток зрители восторженно ахали не один раз, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Вера Кобук.

Вышла на сцену в 3 года

По словам Веры, с малых лет дочь была умной, спокойной и собранной. Любила танцевать. Именно поэтому в два года мама отвела ее в студию танцев. Малышку не хотели брать, но мама настояла. В три года Вероника уже танцевала на сцене. Наряду с танцами она посещала секцию пения, бассейн. Разные были увлечения.

-Однажды Вероника вышла на сцену и увидела восхищенные глаза зрителей и поняла, ах, вот это что такое. Она очень любит сцену и выступать для нее — это праздник.

Ни один раз Вероника участвовала в новосибирских конкурсах красоты. Тому подтверждение — короны и ленты, хранящиеся в копилке достижений девочки.

Не получается ли так, что в дочери Вера хочет воплотить свою мечту?

-Когда я была в возрасте дочери, у нас не было модельного бизнеса. Я была пионером и даже не знала, что есть модели. У меня были совсем другие приоритеты. Я стараюсь, чтобы дочь попробовала все новое, что появляется. Если что-то нравится, мы делаем это еще раз. Я люблю платья, косметику, украшения — у меня их много. Я всегда дочь наряжала. Ребенок в эти моменты был просто счастлив. Почему бы не продолжить делать то, что нравится. Все девочки любят наряжаться. Чтобы платья были пышные, им хочется примерить блестящую корону. Но в нашей жизни такое невозможно. Раньше на елках можно было нарядиться, а сейчас даже маскарадов никаких нет. Некуда ходить в бальных платьях. На фотосессиях — только фотографии. Нет атмосферы праздника. На конкурсах красоты как раз возможность есть не только нарядиться, накраситься, сделать прическу, но и выйти, показать себя всем. У девочек глазки горят. Это очень красивое зрелище.

Вера признается, что процесс подготовки к всероссийскому конкурсу Little Miss World Russia был достаточно трудоемким. Она просмотрела несколько сотен балетных номеров, чтобы подходил к образу Вероники, ее лицу, возрасту. Чтобы технические возможности были. Чтобы костюм можно было воссоздать и найти профессионала, который сделает это. Справились.

Что касается самого конкурса, то Вера очень довольна результатом. Организацией самого мероприятия. Она была в восторге от атмосферы, царившей там.

Вера не знает, пригодится ли в жизни Веронике то, что она стала победительницей в конкурсе красоты, но факт - дочь получила бесценный опыт.

-Конечно, я хочу, чтобы Вероника стала балериной. Мы живет рядом с театром оперы и балета. Мы любим театр, любим балет. Это очень красивое искусство. Вероника старается, она хочет быть балериной. Не получится балетная карьера, то попробует себя в качестве модели. Но дочь пока не выросла. У нее все впереди.

Когда вырастают крылья

Когда не было компьютеров, смартфонов и прочих гаджетов, все девчонки вели тетрадочки со стихами, заметками и анкетами, которые давали заполнить своим друзьям. Вопросы были не сложные, но в том их прелесть. Вопросы почти как из той подростковой анкеты мы адресовали Веронике Кобук.

Самые яркие впечатления от конкурса.

-Конкурс - маленькая жизнь. И мне нравится каждая секундочка: подготовка, путешествие, выступление, все вместе - полный восторг!

Что самое сложное было в конкурсе?

- Разница часовых поясов и волнение перед сценой. Но даже опытные артисты волнуются, - это нормально.

Какая у тебя мечта?

-Люблю новые события, путешествия, выступать на сцене. Хотелось бы чтобы в жизни присутствовало творчество. Тогда крылья вырастают!

Если вдруг ты передумаешь стать балериной или моделью, то кем хотела бы стать?

-Люблю учиться, узнавать что-то новое. Наукой бы занималась с удовольствием. Я изучила ментальную арифметику - мне это легко.

Что тебе нравится в людях?

-Главное человеку быть добрым, хорошим. С умными интересно. Настойчивость важна.

Есть ли у тебя кумир?

-Кумиров нет, все уникальные. Но мне очень нравится балерина Светлана Захарова. Она для меня пример. И многое делает для других.

Часто ли тебе приходится слышать: какая красивая девочка?

-Да.

Как отреагировали твои друзья на победу в конкурсе?

-Все поздравили, были рады. Сердечное спасибо всем хочется передать.

Книга, которую ты перечитываешь?

-Я не перечитываю, я с первого раза понимаю.

Если снималась бы в кино, то кого хотела бы играть?

-Представляете, какие костюмы в исторических фильмах?! И в шпионских интересно. Желательно героиню положительную.

И балет. Какую партию хотела бы исполнить?

-Обожаю классику. И музыку Петра Чайковского. Поэтому на конкурс и выбрала творческий номер на его музыку из балета «Лебединое озеро».