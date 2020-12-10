Кому объявят амнистию? Путин оценил возможности

Проект о широкой амнистии мог бы включать в себя не только несовершеннолетних, женщин с детьми, беременных, инвалидов, но и другие категории граждан.

Путин оценил возможность широкой амнистии

Президент РФ Владимир Путин считает, что о таком инструменте гуманизации, как амнистия, нельзя забывать, сообщает сайт Кремля 10 декабря.

"По поводу широкой амнистии: надо тут посмотреть внимательно. Вы сослались на царскую Россию – известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных из-за решетки, что началось на улицах наших крупнейших городов тогда. Но, тем не менее, вы правы в том, что этот инструмент гуманизации не должен быть забыт, должен использоваться, надо только внимательно посмотреть и понять как люди, в том числе потерпевшие, будут относиться к тому, что люди, совершившие в отношении их правонарушения, окажутся на свободе. Хотя как акт гуманизма это, конечно, возможно для применения", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ, отвечая на предложение члена Совета Евы Меркачевой о проведении широкой амнистии.

По словам Меркачевой, проект о широкой амнистии мог бы включать в себя не только несовершеннолетних, женщин с детьми, беременных, инвалидов, но и другие категории граждан, например, 85 тысяч осужденных, срок отбытия наказания которых заканчивается менее чем через год.