Больно ли делать губы

Существует сразу несколько факторов, которые влияют на наши ощущения во время косметологических инъекций

Говорят, что сильнее всего людей пугает неизвестность. Но в случае с омолаживающими процедурами пациенты гораздо чаще волнуются по поводу вполне конкретных и обыденных вещей.

Больно ли колоть гиалуроновую кислоту – ставить филлеры, увеличивать губы, делать мезотерапию или биоревитализацию? Если кратко, то да. Далеко не все способны терпеть инъекции без малейшего дискомфорта, особенно когда под прицелом косметолога оказывается очень чувствительная и деликатная кожа лица. К чему готовиться перед сеансом? Что делать, чтобы свести неприятные ощущения к минимуму? И почему иногда имеет смысл отказаться от местной анестезии?

От чего зависит степень дискомфорта? Физиология и психология



Существует сразу несколько факторов, которые влияют на наши ощущения во время косметологических инъекций:

индивидуальный болевой порог;

текущее эмоциональное состояние человека, стабильность его нервной системы;

Гиалуроновая кислота

зона, в которую делают уколы;

состав препарата, а также плотность гиалуроновой кислоты;

глубина введения геля и его общий объем;

применяются ли анестетики, если да – то какие.



О том, высокий или низкий у него болевой порог, человек обычно знает с самого детства, но в случае с «уколами красоты» есть нюансы, которые сложно предугадать и можно выяснить только опытным путем. Так, одним пациентам трудно переносить точечное введение больших объемов гиалуроновой кислоты, как это происходит при контурной пластике. Для других это не представляет проблемы, зато им крайне сложно даются процедуры мезотерапии и биоревитализации, во время которых проводится большое количество поверхностных проколов кожи.

Не менее важную роль играет эмоциональный фактор. Ослабленная, измотанная ЦНС может усилить восприятие болевых ощущений и превратить легкий дискомфорт в настоящую пытку. Чтобы избежать такого рода неприятностей, следует:выбрать для проведения инъекций относительно спокойный период в работе и жизни, когда ничто не будет утомлять и раздражать;

женщинам желательно планировать процедуру на первую часть менструального цикла, когда гормональный фон практически не влияет на самочувствие и не мешает самоконтролю.

если незадолго до сеанса ощущается стресс или общая утомленность, следует дать своей нервной системе немного релакса – подойдет массаж, медитация или любой другой ритуал, способствующий расслаблению и гармонизации внутреннего состояния;

если накануне визита к косметологу ощущается излишняя тревожность и волнение, можно принять легкие успокоительные препараты, такие как валериана, пустырник или любые другие отпускаемые без рецепта.

Зоны лица с максимальной чувствительностью к боли

Уровень дискомфорта от инъекций гиалуроновой кислоты во многом зависит от количества и восприимчивости нервных волокон на целевом участке. Наиболее деликатными считаются:

губы по всей своей площади, и кожа в непосредственной близости от них



передняя часть подбородка;щеки – ближе к носу, примерно на уровне середины его боковой поверхности;кожа вблизи верхнего края глазницы.Состав препарата, его объем и способы введенияСреди технических характеристик инъекционных гелей, мезококтейлей и биоревитализантов наибольшее значение имеют:

Отдельные «болезненные» компоненты. К ним, например, относятся витамины группы B или С, часто используемые при мезотерапии: известно, что во время введения они доставляют куда больше проблем, чем гиалуроновая кислота и препараты на ее основе.

Плотность геля. Здесь все просто: чем она выше – тем толще нужна игла и тем больнее будет укол.

Общий объем филлера. Чем больше препарата помещается в ткани, тем неприятнее ощущения во время процедуры и тем сильнее будет чувство внутреннего распирания по ее завершении.



Что касается способов введения ГК и мезококтейлей, у каждого из них есть свои особенности:

Наиболее комфортной для пациентов считается папульная техника. Линейно-ретроградная (ее используют в основном для заполнения морщин и армирования лица) переносится намного хуже, даже с анестетиком. Столь же сложно терпеть и единичные глубокие инъекции при контурной пластике, особенно если филлер ставится на уровне надкостницы.

Множественные поверхностные уколы, какие обычно делают при мезотерапии или биоревитализации, будут практически неощутимыми поначалу, но со временем боль как бы накапливается и к концу процедуры дискомфорт может стать довольно сильным. Подобный эффект хорошо известен тем, кто хоть раз делал себе коррекцию бровей: вторая всегда идет «тяжелее» первой.

Местная анестезия при уколах гиалуроновой кислоты: за и против

«Золотой стандарт» обезболивания при проведении косметологических инъекций – смесь лидокаина и прилокаина виде крема (чаще всего используется марка «Эмла»). Средство наносится на кожу, после чего накрывается пленкой для лучшей впитываемости. Через 20-30 минут можно приступать к уколам, которые будут заметно более комфортными.

Этот способ в обязательном порядке используется для особо болезненных процедур: увеличения губ, заполнения филлерами носогубных складок, мезотерапии с витаминами B или C и др. В остальных случаях выбор остается за пациентом – несмотря на то, что дискомфортными будут даже самые поверхностные уколы, иногда их вполне можно переносить без каких либо вспомогательных средств. В частности:

Некоторые специалисты пишут о том, что болевые ощущения во время мезотерапии и биоревитализации сами по себе вызывают оздоровление и омоложение кожи, и рекомендуют не применять анестезию (есть даже методика «сухих» инъекций, при которой в шприц не набираются никакие препараты).

Неприятным бывает и восстановление чувствительности когда действия крема-анестетика закончится. Ощущения сравнимы с покалываниями в затекшей конечности после возобновления кровотока, но длятся куда дольше. Поэтому при малотравматичных процедурах, например биоревитализации папульным способом, многим пациентам гораздо комфортнее обходиться без анестезии.

Какие выводы?

Делать любые «уколы красоты» больно. Тяжелее всего переносится увеличение губ и коррекция носогубных складок, а также введение большого количества гиалуроновой кислоты в глубокие кожные слои.

В большинстве случаев крема по типу «Эмлы» достаточно, чтобы процедура стала вполне терпимой. А при выполнении поверхностных инъекций можно обойтись и без него.

Чтобы сеанс протекал максимально комфортно, следует уделить особое внимание своему эмоциональному состоянию, в частности – не записываться к косметологу во время месячных и в иные стрессовые периоды жизни.

Источник: salonkorona.ru