11.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Год кого будет в 2021 по славянскому календарю

23:50 11.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Удача улыбнется и тем, кто строит карьеру, и тем, кто открывает свое дело.

% name% title
Год Кричащего Петуха будет отличаться задором и активностью, и в это время важно позаботиться о самом ценном, что есть у людей — семье и близких

В 2021 году по славянскому календарю бразды правления примет новый покровитель, и его правление будет отличаться. Узнать об особенностях года и о том, какие действия приведут к благополучию, стоит заранее.

Славянское летоисчисление отличается от современного, к которому привыкли все, и в 2021 году наступит 7529 год, а точнее, лето под управлением Кричащего Петуха. Эксперты рекомендуют познакомиться с его особенностями, чтобы в новом году не возникало неожиданных препятствий на пути к успеху.

Общая характеристика 2021 года

Тотемное животное славян Петух — это символ победы света над тьмой, и в 2021 году эту тему прочувствуют все без исключения. Новый год будет временем, когда нужно бороться за благополучие и сражаться с дурными чертами характера, чтобы победить в этой нелегкой борьбе за личное счастье.

Год Кричащего Петуха будет отличаться задором и активностью, и в это время важно позаботиться о самом ценном, что есть у людей — семье и близких. Петух наделен чувством справедливости и рьяно защищает то, что принадлежит ему, от посторонних. Новый 2021 год по своим характеристикам будет позитивным, однако тем, кто решит лениться и потакать темной стороне личности, будет нелегко.

Финансы, дела и работа в год Петуха

Новый покровитель года будет покровительствовать тем, кто активно и честно добивается благополучия в деловой среде, а также соблюдает баланс, не забывая о семье и близких. Удача улыбнется и тем, кто строит карьеру, и тем, кто открывает свое дело. Активность, целеустремленность и умение отстоять свое мнение будут помогать во всем, а жадность, лень и желание схитрить Петух не потерпит.

В 2021 году важен не только настрой, но и жажда знаний, без которых невозможен профессиональный рост. Финансовое положение также будет стабильным, если рационально тратить заработанное и не позволять себе пускать деньги в сомнительные проекты и авантюры.

Любовь и отношения в 2021 году

Петух славится семейными узами, и в 2021 году важно будет сохранять мир и лад между близкими людьми. Взаимопонимание и поддержка станут отличным тылом, и семья сможет обеспечить всем необходимым, что нужно для успешной и счастливой жизни. Не исключены мелкие неурядицы и конфликты, однако благодаря вниманию к близким получится преодолеть временные трудности.

Улыбнется удача и одиноким сердцам, которые готовы к серьезным отношениям. Романтика будет витать в воздухе, и весной многие смогут обрести долгожданную любовь. Неудача ждет лишь тех, кто халатно относится к семейным ценностям и гонится за сиюминутными развлечениями.

В 2021 году будет цениться и настоящая дружба, многие смогут найти близких, которые будут ценить узы дружбы и не предадут. Тем, кто обрел верных и проверенных временем друзей, не стоит стесняться просить их о помощи и поддержке, а также самим оказывать посильную помощь. Взаимовыручка будет оценена новым покровителем.

В новом 2021 году будут цениться честность и активность, умение преодолевать кризисы и проблемы, сплоченность и гармония между разумом и эмоциями. Насыщенный на позитивные события год пройдет счастливо, если прислушиваться к своей интуиции и не игнорировать предчувствия. Они помогут справиться с любыми сложными делами.

Источник: dailyhoro.ru

2021 бизнес год кричащего Петуха любовь финансы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Планируете начать новый бизнес в 2021?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Год кого будет в 2021 по славянскому календарю
23:50 11-12-2020
Год кого будет в 2021 по славянскому календарю
ПРФ обратился к россиянам: что срочно нужно сделать гражданам до конца 2020 года
23:30 11-12-2020
ПРФ обратился к россиянам: что срочно нужно сделать гражданам до конца 2020 года
День Конституции: как защищают права и свободы граждан РФ
23:00 11-12-2020
День Конституции: как защищают права и свободы граждан РФ
Оправдали присяжные врачей по делу об убийстве младенца. Они вернутся на работу в роддом
22:31 11-12-2020
Оправдали присяжные врачей по делу об убийстве младенца. Они вернутся на работу в роддом
Календарь еврейских праздников на 2021 год
22:20 11-12-2020
Календарь еврейских праздников на 2021 год
Взвинченные цены на продукты проверяет во всех регионах Генпрокуратура 1
22:16 11-12-2020
Взвинченные цены на продукты проверяет во всех регионах Генпрокуратура
Школьный сторож отказалась от должности главы поселка после победы на выборах
22:04 11-12-2020
Школьный сторож отказалась от должности главы поселка после победы на выборах
Гадания на Рождество 2021: На любовь деньги и замужество
21:50 11-12-2020
Гадания на Рождество 2021: На любовь деньги и замужество
БердскНедосчитается 120 млн рублей бюджет-2021 Бердска из-за снижения налогов в пандемию
21:47 11-12-2020
Недосчитается 120 млн рублей бюджет-2021 Бердска из-за снижения налогов в пандемию
Доступность лекарств от коронавируса и скорость прибытия "скорой" в регионах приказал выяснить Путин
21:33 11-12-2020
Доступность лекарств от коронавируса и скорость прибытия